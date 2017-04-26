Витиньо: «ЦСКА не очень сильно изменился за время моего отсутствия»

Нападающий ЦСКА Витиньо сравнил команду до своего ухода два года назад в «Интернасьонал» на правах аренды с тем, что он увидел после возвращения. По его словам, костяк команды остался все тот же.

«Кондиции у меня еще не идеальные. Травма немного подпортила межсезонку. Но постепенно набираю обороты и матч от матча чувствую себя все лучше. Несомненно, я вернулся в Россию окрепшим физически и ментально. Вырос, повзрослел – обязанности и ответственность увеличились. Прекрасно осознаю это и стараюсь отдавать всего себя ради побед команды.

Поверьте, я и раньше был мотивирован. Были определенные причины, не позволившие проявить себя максимально. Это был неудачный период карьеры. Голова работала не так, как нужно. На какие-то вещи реагировал неправильно. Я просто опустил руки… Сейчас, по прошествии времени, ощущаю себя значительно лучше. Уверен, та негативная полоса больше не повторится.

ЦСКА не очень сильно изменился за время моего отсутствия. Нет Мусы, Думбия, Цубера, но большинство парней, вся элита, костяк – на месте. Нынешняя схема отличается от той, в которой я играл раньше. Но, судя по результатам, у нас неплохо получается. Нужно работать дальше, выполнять наставления тренера и продолжать прогрессировать», – считает Витиньо.

В текущем сезоне бразилец провел за ЦСКА семь матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола.