Конте был уверен в победе над «Саутгемптоном»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен действиями своих футболистов в победном матче над «Саутгемптоном». Он отметил, что в концовке чемпионата нужно следить за своими результатами, а не смотреть на конкурентов.

«Это была хорошая победа. Сегодня я должен быть доволен самоотдачей своих игроков на поле. После трудной игры с «Тоттенхэмом» нам пришлось непросто. «Саутгемптон» располагает хорошими футболистами, которые показывают хороший футбол. Считаю, что мои решения были правильными и в матче с «Тоттенхэмом», и сегодня. Непросто делать такой выбор.

Для нас было очень важно забить в концовке первого тайма. Я был уверен в успехе. Видел, что команда демонстрирует большое желание победить, что делать на этом отрезке сезона это нелегко.

Концовка чемпионата? Мы должны быть уверены в себе в будущем. Важно смотреть на свои результаты, а не на других», – сказал Конте после матча.

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Саутгемптон» закончился со счетом 4:2.