Источник: Зе Луиш поможет «Спартаку» в матче с «Уралом»

«Спартак» включит нападающего Зе Луиша в заявку на поединок 25-го тура РФПЛ с «Уралом». Таким образом, можно ожидать, что кабовердиец появится на поле во встрече против екатеринбуржцев.

Напомним, что 26-летний игрок не принимал участия в двух последних матчах Премьер-лиги против «Зенита» (2:1) и «Ростова» (0:3) из-за повреждения, полученного во встрече 22-го тура с «Уфой» (3:1).

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел 20 поединков, записав в свой актив пять голов и шесть результативных передач.

«Спартак» сыграет с «Уралом» сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.