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    Источник: Зе Луиш поможет «Спартаку» в матче с «Уралом»

    «Спартак» включит нападающего Зе Луиша в заявку на поединок 25-го тура РФПЛ с «Уралом». Таким образом, можно ожидать, что кабовердиец появится на поле во встрече против екатеринбуржцев.

    Напомним, что 26-летний игрок не принимал участия в двух последних матчах Премьер-лиги против «Зенита» (2:1) и «Ростова» (0:3) из-за повреждения, полученного во встрече 22-го тура с «Уфой» (3:1).

    В нынешнем сезоне Зе Луиш провел 20 поединков, записав в свой актив пять голов и шесть результативных передач.

    «Спартак» сыграет с «Уралом» сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2017 16:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 апреля 2017, 19:01

      главное чтоб судьи не помогали ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 19:00

      Обманул источник.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 25 апреля 2017, 18:56

      Не поможет, однако. Назад Спартак! Вперед Урал!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 18:53

      Зе Луиш это хорошо.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 апреля 2017, 18:37

      Болею за Спартак,нр он мне не нравиться,не знаю почему,деревянный какой то,но удачи ему,пусть забьет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 25 апреля 2017, 18:33

      Может его поберегут на следующий матч

      0
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 25 апреля 2017, 18:28

      Спартак выиграет 3-1

      -1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 25 апреля 2017, 18:22

      Зе Луиш ! уже неплохо

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 25 апреля 2017, 18:02

      спартак влетит 0-1 ура

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 25 апреля 2017, 17:05

      посмотрим, поможет ли

      но главное чтобы судья не помогал
      .

      1
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