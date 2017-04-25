Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Источник: Зе Луиш поможет «Спартаку» в матче с «Уралом»

25 апреля 2017, 16:48
17

«Спартак» включит нападающего Зе Луиша в заявку на поединок 25-го тура РФПЛ с «Уралом». Таким образом, можно ожидать, что кабовердиец появится на поле во встрече против екатеринбуржцев.

Напомним, что 26-летний игрок не принимал участия в двух последних матчах Премьер-лиги против «Зенита» (2:1) и «Ростова» (0:3) из-за повреждения, полученного во встрече 22-го тура с «Уфой» (3:1).

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел 20 поединков, записав в свой актив пять голов и шесть результативных передач.

«Спартак» сыграет с «Уралом» сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Зе Луиш
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1493128556
Адриано снова отдыхает? Отличное приобретение сделал клуб в межсезонье!
Ответить
Робинзон
1493129115
посмотрим, поможет ли но главное чтобы судья не помогал .
Ответить
Zenit_EKB_Ural
1493132522
спартак влетит 0-1 ура
Ответить
a_who
1493133765
Зе Луиш ! уже неплохо
Ответить
Антон Конев
1493134092
Спартак выиграет 3-1
Ответить
Казак88
1493134384
Может его поберегут на следующий матч
Ответить
Mahone
1493134653
Болею за Спартак,нр он мне не нравиться,не знаю почему,деревянный какой то,но удачи ему,пусть забьет
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1493135615
Зе Луиш это хорошо.
Ответить
chempion_cska
1493135785
Не поможет, однако. Назад Спартак! Вперед Урал!
Ответить
Мудрый Каа
1493136022
Обманул источник.
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
11
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
5
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
12
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
7
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
7
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+