Кокорин не полетел на игру с «Оренбургом»

«Зенит» вылетел в Оренбург, где завтра состоится поединок 25-го тура РФПЛ с местной одноименной командой. На матч отправились 23 игрока сине-бело-голубых.

Напомним, что по причине дисквалификации петербуржцам в завтрашней встрече не помогут защитник Доменико Кришито и нападающий Артем Дзюба. Кроме того, не полетел с командой и форвард Александр Кокорин, который получил травму в поединке прошлого тура с «Уралом» (2:0).

Вратари: Лодыгин, Лунев, Рудаков.

Защитники: Анюков, Смольников, Цаллагов, Ломбертс, Новосельцев, Иванович, Нету, Жирков, Чернов.

Полузащитники: Гарсия, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Жулиано, Молло, Данни, Мак, Шатов.

Нападающие: Джорджевич, Кержаков.

Матч «Оренбург» – «Зенит» состоится в среду, 26 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.