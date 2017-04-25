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    Кокорин не полетел на игру с «Оренбургом»

    «Зенит» вылетел в Оренбург, где завтра состоится поединок 25-го тура РФПЛ с местной одноименной командой. На матч отправились 23 игрока сине-бело-голубых.

    Напомним, что по причине дисквалификации петербуржцам в завтрашней встрече не помогут защитник Доменико Кришито и нападающий Артем Дзюба. Кроме того, не полетел с командой и форвард Александр Кокорин, который получил травму в поединке прошлого тура с «Уралом» (2:0).

    Вратари: Лодыгин, Лунев, Рудаков.

    Защитники: Анюков, Смольников, Цаллагов, Ломбертс, Новосельцев, Иванович, Нету, Жирков, Чернов.

    Полузащитники: Гарсия, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Жулиано, Молло, Данни, Мак, Шатов.

    Нападающие: Джорджевич, Кержаков.

    Матч «Оренбург» – «Зенит» состоится в среду, 26 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.04.2017 16:39
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 апреля 2017, 07:50

      Максимум ничья им светит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 апреля 2017, 22:15


      Лунев
      Смольников, Иванович, Нету, Жирков
      Эрнани, Юсупов
      Жулиано, Данни, Шатов
      Кержаков
      =)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:40

      Куча дел.
      права выкупить и обмыть..

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 апреля 2017, 19:34

      Лететь ! В Оренбург ! Еще и бегать ? Да НАХ это мне надо !!!!!
      ( кокоРИН )

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 25 апреля 2017, 18:53

      Ну надеюсь игра Зенита будет отличаться от предыдущих в лучшую сторону.Желаю Кержу выйти на поле и забить.

      1
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      Рейтинг: +17800

      ilichkadr 25 апреля 2017, 18:40

      Наконец-то дадут сыграть Кержакову и Луке!

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 апреля 2017, 18:34

      Я вообще не понимаю, почему при такой посредственной игре Кокорина, Луческу не выпускает в основу сверхмотивированного Кержакова???

      1
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 25 апреля 2017, 18:29

      Оу, снова увидим битву Кержакова и Кержакова

      0
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:14

      Теперь у Оренбурга нет шансов!

      3
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 апреля 2017, 17:49

      Трансляцию можно отменять ! - скукотищща без Сашки с Артёмкой .

      0
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