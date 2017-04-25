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Кокорин не полетел на игру с «Оренбургом»

25 апреля 2017, 16:39
14

«Зенит» вылетел в Оренбург, где завтра состоится поединок 25-го тура РФПЛ с местной одноименной командой. На матч отправились 23 игрока сине-бело-голубых.

Напомним, что по причине дисквалификации петербуржцам в завтрашней встрече не помогут защитник Доменико Кришито и нападающий Артем Дзюба. Кроме того, не полетел с командой и форвард Александр Кокорин, который получил травму в поединке прошлого тура с «Уралом» (2:0).

Вратари: Лодыгин, Лунев, Рудаков.

Защитники: Анюков, Смольников, Цаллагов, Ломбертс, Новосельцев, Иванович, Нету, Жирков, Чернов.

Полузащитники: Гарсия, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Жулиано, Молло, Данни, Мак, Шатов.

Нападающие: Джорджевич, Кержаков.

Матч «Оренбург» – «Зенит» состоится в среду, 26 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Кокорин Александр
Комментарии (14)
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алекс88
1493127990
Предоставили выходной чтобы бухнуть
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порт
1493129868
Да и не велика потеря.
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Мудрый Каа
1493133257
Теперь у Оренбурга нет шансов!
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Nesterenko
1493134463
Я вообще не понимаю, почему при такой посредственной игре Кокорина, Луческу не выпускает в основу сверхмотивированного Кержакова???
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ilichkadr
1493134834
Наконец-то дадут сыграть Кержакову и Луке!
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Ортапед
1493135595
Ну надеюсь игра Зенита будет отличаться от предыдущих в лучшую сторону.Желаю Кержу выйти на поле и забить.
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Юрэс
1493138053
Лететь ! В Оренбург ! Еще и бегать ? Да НАХ это мне надо !!!!! ( кокоРИН )
Ответить
shinnik
1493138429
Куча дел. права выкупить и обмыть..
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lysenkoff
1493147751
Лунев Смольников, Иванович, Нету, Жирков Эрнани, Юсупов Жулиано, Данни, Шатов Кержаков =)))
Ответить
Lev Aleks
1493182231
Максимум ничья им светит)))
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