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  • Павлюченко дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 100 тысяч за удаление в матче с «Зенитом»

Павлюченко дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 100 тысяч за удаление в матче с «Зенитом»

25 апреля 2017, 14:39
10

По решению КДК РФС нападающий «Урала» Роман Павлюченко получил трехматчевую дисквалификацию. Встречу 25-го тура РФПЛ со «Спартаком» 35-летний игрок пропустит, а еще два поединка являются условной мерой с испытательным сроком на шесть месяцев. Кроме того, футболист заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, форвард «шмелей» был удален в матче 24-го тура с «Зенитом» (0:2) за агрессивное поведение в отношении главного арбитра Алексея Еськова. В той встрече московский судья показал красные карточки троим игрокам екатеринбургской команды. После удаления полузащитника Эрика Бикфалви Павлюченко на повышенных тонах предъявил рефери претензии, за что и был изгнан с поля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Павлюченко Роман
Комментарии (10)
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GoldPlayFIFARus9
1493121353
Только на 100к оштрафовали вроде как команду Урал за неподобающее поведение. «Мы рассмотрели неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления в матче с «Зенитом». Приняли решение оштрафовать «Урал» на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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private51
1493122029
Балабол и трепло...как говорят п**** некули ворочать...
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Каратель помойников
1493122372
короче судью пидором назвать стоит КК и 100к рубле
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Чеба
1493122651
Я не согласен! А хул. толку(((
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swot1205
1493126659
Красава Павлюченко, еще и лицо можно было бы испортить за такое судейство. что-то теперь не ноют бомжи что им под суживают?!?!?!?
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serhz
1493132702
Рома ! дай этому КДК ответ в стиле Дмитрия Анатольевича ! - -денег нет
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spartak_88
1493133772
оплата теперь за договорной матч идет через КДК в виде нарушения))) есть чем задницу прикрыть)
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Мудрый Каа
1493136180
Во живет судейский корпус.Сперва с Зенита денег взяли,чтобы удалить,а теперь с Урала за то,что удалили.
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alex-chelsea
1493142398
Почему млять Дзюба отскочил?!
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