Павлюченко дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 100 тысяч за удаление в матче с «Зенитом»

По решению КДК РФС нападающий «Урала» Роман Павлюченко получил трехматчевую дисквалификацию. Встречу 25-го тура РФПЛ со «Спартаком» 35-летний игрок пропустит, а еще два поединка являются условной мерой с испытательным сроком на шесть месяцев. Кроме того, футболист заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, форвард «шмелей» был удален в матче 24-го тура с «Зенитом» (0:2) за агрессивное поведение в отношении главного арбитра Алексея Еськова. В той встрече московский судья показал красные карточки троим игрокам екатеринбургской команды. После удаления полузащитника Эрика Бикфалви Павлюченко на повышенных тонах предъявил рефери претензии, за что и был изгнан с поля.