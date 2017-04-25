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    Павлюченко дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 100 тысяч за удаление в матче с «Зенитом»

    По решению КДК РФС нападающий «Урала» Роман Павлюченко получил трехматчевую дисквалификацию. Встречу 25-го тура РФПЛ со «Спартаком» 35-летний игрок пропустит, а еще два поединка являются условной мерой с испытательным сроком на шесть месяцев. Кроме того, футболист заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

    Напомним, форвард «шмелей» был удален в матче 24-го тура с «Зенитом» (0:2) за агрессивное поведение в отношении главного арбитра Алексея Еськова. В той встрече московский судья показал красные карточки троим игрокам екатеринбургской команды. После удаления полузащитника Эрика Бикфалви Павлюченко на повышенных тонах предъявил рефери претензии, за что и был изгнан с поля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 14:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      alex-chelsea 25 апреля 2017, 20:46

      Почему млять Дзюба отскочил?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 19:03

      Во живет судейский корпус.Сперва с Зенита денег взяли,чтобы удалить,а теперь с Урала за то,что удалили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 25 апреля 2017, 18:22

      оплата теперь за договорной матч идет через КДК в виде нарушения))) есть чем задницу прикрыть)

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 апреля 2017, 18:05

      Рома ! дай этому КДК ответ в стиле Дмитрия Анатольевича ! - -денег нет

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 апреля 2017, 16:24

      Красава Павлюченко, еще и лицо можно было бы испортить за такое судейство. что-то теперь не ноют бомжи что им под суживают?!?!?!?

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 25 апреля 2017, 15:17

      Я не согласен! А хул. толку(((

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 25 апреля 2017, 15:12

      короче судью пидором назвать стоит КК и 100к рубле

      2
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      Рейтинг: +27

      private51 25 апреля 2017, 15:07

      Балабол и трепло...как говорят п**** некули ворочать...

      -1
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      Рейтинг: +6010

      GoldPlayFIFARus9 25 апреля 2017, 14:55

      Только на 100к оштрафовали вроде как команду Урал за неподобающее поведение.

      «Мы рассмотрели неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления в матче с «Зенитом». Приняли решение оштрафовать «Урал» на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

      -1
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