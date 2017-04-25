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Лев может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

25 апреля 2017, 06:53
19

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по окончании сезона. Руководство мадридского клуба отправит в отставку французского специалиста, если тот не приведет команду к победе в Лиге чемпионов или Примере.

Сообщается, что сливочные планируют пригласить на место Зидана главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Также рассматриваются кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

Напомним, что на данный момент «Реал» в чемпионате Испании делит первое место с «Барселоной». В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала, где сыграет с «Атлетико».

Источник: AS
Испания. Примера Реал Германия Лев Йоахим Почеттино Маурисио Конте Антонио Зидан Зинедин
Комментарии (19)
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КЭТиК
1493095348
Шансы у Реала что-нибудь выиграть неплохие.
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Lexa_Lexa
1493099024
Увольте Переса, дайте Зидану спокойно поработать
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Lev Aleks
1493101332
Вот блин балбесы с жиру бесятся, пусть Зидан работает результат же есть)
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MorDOR_13
1493101588
Утятина, 2 недели назад Перес дал добро французу отработать контракт до конца
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lysenkoff
1493101926
Одно поражение от Барселоны и поползли сразу слухи.... Утри им нос Зизу!!!
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Protosser
1493102062
У Переса ломка.. уже сезон не менял тренера..
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KEnZO_RUS
1493102663
Зидан хорошо ведет Реал, хорошие шансы стать чемпионом Испании и взять 2ой раз подряд ЛЧ. Почему его хотят убрать, непонятно
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mauxa
1493103267
Бредятина.. Неделю назад писали что Перес выразил доверие Зидану и что он останется на след сезон в любом случае.. а как проиграли Барсе, так сразу посыпались слухи.. Никуда Зизу не уйдёт.
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de bruyne
1493110366
А зидан тут причем он хорош... проста защиту дыру поменять надо норм опорника купить и кртвоногой бенземе замену найти... тупой пирез хави алонса что отпустил и ди Марию... пятый год тоже без чемпионства будешь... Марсело модрич карвахаль рамос душой играю... роналду сам сто раз испортит на судью смотрит а когда портнер сразу руками махает... продать на фиг купите дибала азар коке бонучи де хея и одного норм опорника и так деньги на всякую хрен тратите всегда хоть раз норм потратте
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САНЁК17
1493139118
Кряк, кряк.Зидан не куда не уйдет.
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