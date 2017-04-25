Лев может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по окончании сезона. Руководство мадридского клуба отправит в отставку французского специалиста, если тот не приведет команду к победе в Лиге чемпионов или Примере.

Сообщается, что сливочные планируют пригласить на место Зидана главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Также рассматриваются кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

Напомним, что на данный момент «Реал» в чемпионате Испании делит первое место с «Барселоной». В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала, где сыграет с «Атлетико».