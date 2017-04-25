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    Лев может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по окончании сезона. Руководство мадридского клуба отправит в отставку французского специалиста, если тот не приведет команду к победе в Лиге чемпионов или Примере.

    Сообщается, что сливочные планируют пригласить на место Зидана главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Также рассматриваются кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

    Напомним, что на данный момент «Реал» в чемпионате Испании делит первое место с «Барселоной». В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала, где сыграет с «Атлетико».

    Источник: AS

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    25.04.2017 06:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 25 апреля 2017, 19:51

      Кряк, кряк.Зидан не куда не уйдет.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 апреля 2017, 11:52

      А зидан тут причем он хорош... проста защиту дыру поменять надо норм опорника купить и кртвоногой бенземе замену найти... тупой пирез хави алонса что отпустил и ди Марию... пятый год тоже без чемпионства будешь... Марсело модрич карвахаль рамос душой играю... роналду сам сто раз испортит на судью смотрит а когда портнер сразу руками махает... продать на фиг купите дибала азар коке бонучи де хея и одного норм опорника и так деньги на всякую хрен тратите всегда хоть раз норм потратте

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 25 апреля 2017, 14:25

      Защитник нужен один, есть Варан..Пепе уже старый - на продажу.. в полузащите всё ок.. а вот в атаке.. Продать Роналду и Бензема и всё, никого покупать не надо, на место Кри Асенсио, Иско или вернуть сюда Бэйла, а справа Хамес, Васкес.. На место Бенза есть Мората и Диас!!! А Бэйла не стоит продавать, в этом сезоне пользы 0, потому что одни травмы, он толком восстановиться не может.. думаю если уйдет Кри, Бэйл раскроется..

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 26 апреля 2017, 10:46

      На данный момент можно только Азара..

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 26 апреля 2017, 14:08

      Так я про азара говорю, если кого то покупать.. А как по мне и Хамес и Иско вполне справятся на этой позиции!!!

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      Рейтинг: +352

      mauxa 25 апреля 2017, 09:54

      Бредятина.. Неделю назад писали что Перес выразил доверие Зидану и что он останется на след сезон в любом случае.. а как проиграли Барсе, так сразу посыпались слухи.. Никуда Зизу не уйдёт.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > mauxa 25 апреля 2017, 10:22

      Этот, мать его - Перес, просто засаживает всех, как педик себя ведет....

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Alex3920486 25 апреля 2017, 11:55

      ПерезУ мне иногда кажется главное деньги заработать а не игра реала... терпение только у директора арсенала

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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 09:44

      Зидан хорошо ведет Реал, хорошие шансы стать чемпионом Испании и взять 2ой раз подряд ЛЧ. Почему его хотят убрать, непонятно

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 25 апреля 2017, 09:34

      У Переса ломка.. уже сезон не менял тренера..

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 апреля 2017, 09:32

      Одно поражение от Барселоны и поползли сразу слухи....
      Утри им нос Зизу!!!

      1
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 25 апреля 2017, 09:26

      Утятина, 2 недели назад Перес дал добро французу отработать контракт до конца

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 апреля 2017, 09:22

      Вот блин балбесы с жиру бесятся, пусть Зидан работает результат же есть)

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 апреля 2017, 08:45

      Дайте Зидану поработать

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 25 апреля 2017, 08:43

      Увольте Переса, дайте Зидану спокойно поработать

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