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  • Глушаков принес извинения болельщикам «Спартака» за удаление в матче с «Ростовом»

Глушаков принес извинения болельщикам «Спартака» за удаление в матче с «Ростовом»

24 апреля 2017, 19:37
11

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сожалеет о красной карточке, полученной им в поединке 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3). Это удаление стало для 30-летнего игрока первым в его карьере.

«Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Таким образом, хавбек не сможет принять участия в матче 25-го тура с «Уралом». Игра состоится завтра, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глушаков Денис
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1493052662
ЖДЕМ ТЕБЯ К МАТЧУ С ЦСКА И ПО СПОКОЙНЕЙ ТАМ - ТЫ ЖЕ КАПИТАН ( ЛИЦО КОМАНДЫ ) ( КАК ПО МНЕ ТАК БЫЛА ЖЕЛТАЯ , УДАЛИЛИ НЕ ПО ДЕЛУ )
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батог
1493052822
Смотри, Денис, последний раз!!!
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Д Альбертини
1493053137
Готовься к игре с Цска)
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Диктор
1493055456
Денис не извиняйся,мы все знаем что Вилков гандон.
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Lera_Sve
1493059591
Больше. Хештегов.
Ответить
zico2205
1493060661
Да ладно вам ныть.....Заслужил за дело...Надо уметь и проигрывать....Попросил прощение- значит осознал наконец....А скорее всего Каррера подсказал, что все по делу....
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kykyi
1493064321
Молодец, удалили, подвел команду и болельщиков, но хватило мужества и воспитания принести извинения. Молодец, мужик!
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ivanthebest
1493064797
Ничего страшного кэп. За мужскую борьбу и волю к победе извиняться не нужно. Все мы прекрасно видели, что намеренной грубости не было, чисто игровой эпизод, который судья почему-то расценил как удаление. Тренируйся как следует и настраивайся на матч с ЦСКА, там ты нам будешь очень нужен!
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алдан2014
1493088316
Простим Денис,уже простили...Но с тебя гол коням,лучше два красавца!
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Axe111
1493088982
жопу не забудь подставить
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