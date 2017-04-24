Глушаков принес извинения болельщикам «Спартака» за удаление в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сожалеет о красной карточке, полученной им в поединке 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3). Это удаление стало для 30-летнего игрока первым в его карьере.

«Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Таким образом, хавбек не сможет принять участия в матче 25-го тура с «Уралом». Игра состоится завтра, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.