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  • Горлукович считает, что Еськов должен быть отстранен за предвзятость

Горлукович считает, что Еськов должен быть отстранен за предвзятость

24 апреля 2017, 16:22
11

Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович высказал мнение о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Арбитр в ходе матче удалил троих игроков уральского клуба.

– Как вам работа арбитра Еськова в матче «Зенит» – «Урал»?

– В принципе, можно охарактеризовать одним словом – беспредел! А если расшифровать, то это была предвзятость. Человеку вообще нельзя давать судить матчи до конца сезона. Его надо отстранять! Ведь он такое натворил. Никакого фола со стороны Бикфалви даже близко не было. Еськов спровоцировал такую бурную реакцию игроков «Урала».
Там ведь и Дзюбу надо было удалять, а не только Емельянова. В общем, речь идет о предвзятом судействе.

А что скажете про матч «Локомотив» – «Амкар»?

– Судья Иванов просто убил «Локомотив»! Ну надо же что-то делать с арбитрами. Я еще тут посмотрел матч ФНЛ «Тюмень» – «Факел». Там какой-то Чистяков работал. Это же вообще безобразие! Три пенальти в ворота воронежцев. Раньше клуб после игры мог написать жалобу на судью, предъявить претензии. Комиссия могла на три месяца отлучить арбитра от работы. Но уже пять лет, как этой практики больше нет. И рефери чувствуют свою безнаказанность. Очень печально. Это не красит наш чемпионат.

– Здесь могут быть две версии. Либо судья низкой квалификации, либо он заинтересован в определенном результате…

– Считаю, Еськов может нормально работать. Почему он такое сотворил в Питере? Предвзятость! Бышовец, который был на матче, тоже сказал об этом. Предвзятость – и ничего другого!

Ранее стало известно, что Еськова на матче ЦСКА«Локомотив» заменит Сергей Карасев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Урал Локомотив Амкар-Пермь Факел Тюмень Дзюба Артем Емельянов Роман Бикфалви Эрик Горлукович Сергей Еськов Алексей Иванов Cергей Чистяков Артем
Комментарии (11)
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raritet
1493041813
Горлукович, ну сколько можно, вы смотрите это с видео повторами, сидя в домашнем халате у телевизора, а попробуйте -ка в динамике игры уследить, такое бывает- сначала не увидел , потом Павлюченко добавил угольков и костер разгорелся. И причем здесь футболисты Зенита.
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Тератрон
1493043459
Горлукович просто не знает правил.Это позор.За что судья дал желтую карточку Бикфалви.Существуют различные обстоятельства, когда игрок должен быть пред- упрежден за неспортивное поведение, включая случаи, если он: совершил нарушение, наказуемое штрафным ударом, в безрассудной манере.Штрафной удар назначается, если игрок совершил любое из следующих нарушений против соперника, которые судья расценил как неосторожное, безрассудное или с использованием чрезмерной физической силы: • напал • прыгнул • ударил или попытался ударить ногой • толкнул • ударил или попытался ударить (включая удар головой) • подкатился или бросился на соперника • сделал подножку или попытался сделать подножку Если нарушение произошло с физическим контактом, оно наказывается штрафным или 11-м ударом.
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Диктор
1493043745
Газпром платит.
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cska-62
1493050041
Бывают ошибки судей (судья занял неверное положение на поле и не увидел детали момента, или судья на линии не увидел в динамике положение вне игры и т.д.), а бывает, когда судья просто судит в одну калитку и рисует результат на табло (назначает липовые пенальти или опасные штрафные обреченной команде, удаляет с поля её игроков и т.д.). Действия Еськова – просто карикатурная классика именно последнего. 60 минут он подсуживал «Зениту» по мелочи, но времени оставалось всё меньше и меньше, а «Урал» играл сильнее, и он просто так, даже не дождавшись более или менее подходящего повода, удалил сразу двух уральских игроков. Уверяю, что при необходимости он выдумал бы ещё и пенальти, но ограничился, как я уже увидел в протоколе, ибо выключил трансляцию, удалением ещё и третьего игрока «Урала». Как следует из протокола, питерцу Дзюбе за «неспортивное поведение» была дана «жёлтая карточка», а игрока «Урала» за это же удалили. Теперь о «вине» руководства и игроков «Урала». На 61 минуте руководству следовало увести команду с поля, а Павлюченко после получения «красной карточки» для её закрепления следовало не руками размахивать и возмущаться, а отправить Еськова в нокаут! ВОТ ТОГДА БЫ И БЫЛО СЕРЬЁЗНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО НА ПРЕДМЕТ ТОГО, КТО ИМЕННО ДАЛ УКАЗАНИЕ ЕСЬКОВУ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАЗДНИК ПИТЕРСКОЙ БРАТВЕ ИЛИ ЗАУРЯДНО ЕГО КУПИЛ?! И судьям на будущее это был бы наглядный урок. Но всю нынешнюю «судебную малину», судя по её реакции, надо расформировывать. Иного пути уже нет.
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polt
1493053747
"И рефери чувствуют свою безнаказанность." - вот отсюда ноги и растут. Там круговая порука. Как бы ты не накосячил, все с рук сходит. Прогнившее болото. И как только Павлюченко сдержался, не заехал этому ублюдку в рыло...
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BAIv
1493364384
достаточно было пенку поставить как в игре с Оренбургом (там понятно отработал), а тут больше похоже на заказ спама чтоб с ними игроки не играли
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