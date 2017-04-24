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    Горлукович считает, что Еськов должен быть отстранен за предвзятость

    Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович высказал мнение о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Арбитр в ходе матче удалил троих игроков уральского клуба.

    – Как вам работа арбитра Еськова в матче «Зенит» – «Урал»?

    – В принципе, можно охарактеризовать одним словом – беспредел! А если расшифровать, то это была предвзятость. Человеку вообще нельзя давать судить матчи до конца сезона. Его надо отстранять! Ведь он такое натворил. Никакого фола со стороны Бикфалви даже близко не было. Еськов спровоцировал такую бурную реакцию игроков «Урала».
    Там ведь и Дзюбу надо было удалять, а не только Емельянова. В общем, речь идет о предвзятом судействе.

    А что скажете про матч «Локомотив» – «Амкар»?

    – Судья Иванов просто убил «Локомотив»! Ну надо же что-то делать с арбитрами. Я еще тут посмотрел матч ФНЛ «Тюмень» – «Факел». Там какой-то Чистяков работал. Это же вообще безобразие! Три пенальти в ворота воронежцев. Раньше клуб после игры мог написать жалобу на судью, предъявить претензии. Комиссия могла на три месяца отлучить арбитра от работы. Но уже пять лет, как этой практики больше нет. И рефери чувствуют свою безнаказанность. Очень печально. Это не красит наш чемпионат.

    – Здесь могут быть две версии. Либо судья низкой квалификации, либо он заинтересован в определенном результате…

    – Считаю, Еськов может нормально работать. Почему он такое сотворил в Питере? Предвзятость! Бышовец, который был на матче, тоже сказал об этом. Предвзятость – и ничего другого!

    Ранее стало известно, что Еськова на матче ЦСКА«Локомотив» заменит Сергей Карасев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 16:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 апреля 2017, 10:26

      достаточно было пенку поставить как в игре с Оренбургом (там понятно отработал), а тут больше похоже на заказ спама чтоб с ними игроки не играли

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 24 апреля 2017, 20:09

      "И рефери чувствуют свою безнаказанность." - вот отсюда ноги и растут. Там круговая порука. Как бы ты не накосячил, все с рук сходит. Прогнившее болото. И как только Павлюченко сдержался, не заехал этому ублюдку в рыло...

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > polt 28 апреля 2017, 10:23

      а может павлик и хотел удаления , пропустить матч со спатраком

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 апреля 2017, 19:07

      Бывают ошибки судей (судья занял неверное положение на поле и не увидел детали момента, или судья на линии не увидел в динамике положение вне игры и т.д.), а бывает, когда судья просто судит в одну калитку и рисует результат на табло (назначает липовые пенальти или опасные штрафные обреченной команде, удаляет с поля её игроков и т.д.). Действия Еськова – просто карикатурная классика именно последнего. 60 минут он подсуживал «Зениту» по мелочи, но времени оставалось всё меньше и меньше, а «Урал» играл сильнее, и он просто так, даже не дождавшись более или менее подходящего повода, удалил сразу двух уральских игроков. Уверяю, что при необходимости он выдумал бы ещё и пенальти, но ограничился, как я уже увидел в протоколе, ибо выключил трансляцию, удалением ещё и третьего игрока «Урала». Как следует из протокола, питерцу Дзюбе за «неспортивное поведение» была дана «жёлтая карточка», а игрока «Урала» за это же удалили.
      Теперь о «вине» руководства и игроков «Урала». На 61 минуте руководству следовало увести команду с поля, а Павлюченко после получения «красной карточки» для её закрепления следовало не руками размахивать и возмущаться, а отправить Еськова в нокаут! ВОТ ТОГДА БЫ И БЫЛО СЕРЬЁЗНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО НА ПРЕДМЕТ ТОГО, КТО ИМЕННО ДАЛ УКАЗАНИЕ ЕСЬКОВУ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАЗДНИК ПИТЕРСКОЙ БРАТВЕ ИЛИ ЗАУРЯДНО ЕГО КУПИЛ?! И судьям на будущее это был бы наглядный урок. Но всю нынешнюю «судебную малину», судя по её реакции, надо расформировывать. Иного пути уже нет.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > cska-62 24 апреля 2017, 20:30

      Откуда столько времени на текст?
      Наверное,военный пенсионер..?Майор,небось..
      Завидую.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > shinnik 24 апреля 2017, 20:36

      Бери покруче... :-))) Пишу я просто быстро, если честно. И обвинительные заключения всегда без черновиков писал. В докриминальную эпоху, конечно. Когда на земле совершенно спокойно можно было честно и профессионально прокурорским работать, никак не завися от их КПСС.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > cska-62 24 апреля 2017, 20:50

      ну да..быстро..и орфо..не хромает ..с пункту.. всего пару проблем..
      Молодец,полковник.
      Регрессивный иск за предвзятость к Дзюбе,и мир во имя Пал Фёдоровича.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2017, 17:22

      Газпром платит.

      -1
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      Рейтинг: +3

      Тератрон 24 апреля 2017, 17:17

      Горлукович просто не знает правил.Это позор.За что судья дал желтую карточку Бикфалви.Существуют различные обстоятельства, когда игрок должен быть пред-
      упрежден за неспортивное поведение, включая случаи, если он:
      совершил нарушение, наказуемое штрафным ударом, в безрассудной
      манере.Штрафной удар
      назначается, если игрок совершил любое из следующих
      нарушений против
      соперника, которые судья расценил как неосторожное, безрассудное или с использованием чрезмерной физической
      силы:
      • напал
      • прыгнул
      • ударил или попытался ударить ногой
      • толкнул
      • ударил или попытался ударить (включая удар головой)
      • подкатился или бросился на соперника
      • сделал подножку или попытался сделать подножку
      Если нарушение произошло с физическим контактом, оно наказывается штрафным или 11-м ударом.

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      Рейтинг: +4024

      raritet 24 апреля 2017, 16:50

      Горлукович, ну сколько можно, вы смотрите это с видео повторами, сидя в домашнем халате у телевизора, а попробуйте -ка в динамике игры уследить, такое бывает- сначала не увидел , потом Павлюченко добавил угольков и костер разгорелся. И причем здесь футболисты Зенита.

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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > raritet 24 апреля 2017, 17:19

      Хорошая динамика! В одну сторону...... Зенит ПОЗОРИЩЕЕЕ!!! Недоклуб!!!!

      -1
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