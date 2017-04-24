Горлукович считает, что Еськов должен быть отстранен за предвзятость

Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович высказал мнение о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Арбитр в ходе матче удалил троих игроков уральского клуба.

– Как вам работа арбитра Еськова в матче «Зенит» – «Урал»?

– В принципе, можно охарактеризовать одним словом – беспредел! А если расшифровать, то это была предвзятость. Человеку вообще нельзя давать судить матчи до конца сезона. Его надо отстранять! Ведь он такое натворил. Никакого фола со стороны Бикфалви даже близко не было. Еськов спровоцировал такую бурную реакцию игроков «Урала».

Там ведь и Дзюбу надо было удалять, а не только Емельянова. В общем, речь идет о предвзятом судействе.

– А что скажете про матч «Локомотив» – «Амкар»?

– Судья Иванов просто убил «Локомотив»! Ну надо же что-то делать с арбитрами. Я еще тут посмотрел матч ФНЛ «Тюмень» – «Факел». Там какой-то Чистяков работал. Это же вообще безобразие! Три пенальти в ворота воронежцев. Раньше клуб после игры мог написать жалобу на судью, предъявить претензии. Комиссия могла на три месяца отлучить арбитра от работы. Но уже пять лет, как этой практики больше нет. И рефери чувствуют свою безнаказанность. Очень печально. Это не красит наш чемпионат.

– Здесь могут быть две версии. Либо судья низкой квалификации, либо он заинтересован в определенном результате…

– Считаю, Еськов может нормально работать. Почему он такое сотворил в Питере? Предвзятость! Бышовец, который был на матче, тоже сказал об этом. Предвзятость – и ничего другого!

Ранее стало известно, что Еськова на матче ЦСКА – «Локомотив» заменит Сергей Карасев.