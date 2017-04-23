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    ФНЛ. «Тюмень» одержала волевую победу над «Факелом» благодаря хет-трику Мамтова, забившего три гола с пенальти

    В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Тюмень» дома одержала волевую победу над «Факелом» – 3:1. Хет-триком в составе хозяев отметился Хасан Мамтов, который забил все три гола с пенальти.

    Таким образом, «Тюмень» набрала 47 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Факел» расположился на шестой позиции.

    Первенство ФНЛ. 33-й тур

    Тюмень – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Касьян, 18; 1:1 – Мамтов, 66 (с пенальти); 2:1 – Мамтов, 72 (с пенальти); 3:1 – Мамтов, 81 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 23 апреля 2017, 16:55

      И тут без судьи не обошлось

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 23 апреля 2017, 16:03

      Cristiano Mamtow!!!

      -1
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