ФНЛ. «Тюмень» одержала волевую победу над «Факелом» благодаря хет-трику Мамтова, забившего три гола с пенальти

В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Тюмень» дома одержала волевую победу над «Факелом» – 3:1. Хет-триком в составе хозяев отметился Хасан Мамтов, который забил все три гола с пенальти.

Таким образом, «Тюмень» набрала 47 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Факел» расположился на шестой позиции.

Первенство ФНЛ. 33-й тур

Тюмень – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Касьян, 18; 1:1 – Мамтов, 66 (с пенальти); 2:1 – Мамтов, 72 (с пенальти); 3:1 – Мамтов, 81 (с пенальти).

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