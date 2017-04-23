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    Мостовой: «Показывает ли «Спартак» чемпионскую игру? В мире лишь пять клубов показывают такую игру»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отметил способность команды бороться в каждом матче до последнего. Ветеран особо отметил победы красно-белых, добытых на последних минутах игр.

    «Всегда люди задаются вопросом: «Чемпионскую ли игру показывает «Спартак»?!». Лично я всегда отвечал одинаково – чемпионскую игру в мире показывают команд пять: «Реал», «Барселона», «Бавария» ну и еще парочка команд. Смотря о чем мы говорим, когда задаемся вопросом о чемпионской игре.

    Сколько раз чемпионом становился ЦСКА, добиваясь своего в самую последнюю минуту?! В этом году сколько побед одержал «Спартак», забивая на последних секундах матчей?! Много! Они не должны были выигрывать, но попадали и брали три очка», – заявил Мостовой.

    «Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

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    Источник: Rusfootball.info

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    23.04.2017 10:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +839

      dimag 23 апреля 2017, 23:31

      Лобановский повторял английскую поговорку - "Самое красивое в футболе — это счет на табло". Забудутся проблемы ЦСКА,забудутся судьи то отнимающие,то дарящие очки Зениту,а будет статистика где Спартак будет Чемпионом...возможно,ещё 6 туров всё-таки.

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 23 апреля 2017, 18:19

      Будьте добры объясните. что такое чемпионская игра? Это когда один клуб скупил всех лучших игроков страны, и обеспечивает себе первое место заранее? За Спартак не болел и буду только в еврокубках, но признаю очки и красивую игру, с Ростовом, Спартак малость опустили на землю, но отрыв остался ...

      0
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      Рейтинг: +20

      MGG 23 апреля 2017, 15:03

      Все сказал по делу

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 апреля 2017, 12:31

      "Они не должны были выигрывать, но попадали..." Пруха кончается когда-то, а мастерства стало быть не хватает.

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      Рейтинг: +23

      rotor1997rus 23 апреля 2017, 12:27

      Как обычно...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 11:59

      Я понимаю ты Царь!!!!!!!!Памятник стоит в Испании,но таких клубов побольше,возможно и российских нет

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      Рейтинг: +305

      Bobafett 23 апреля 2017, 11:57

      Ересь какую то сморозил

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 апреля 2017, 11:45

      Барселона уже не из их числа! Ювентус их заменил!

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