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  • Мостовой: «Показывает ли «Спартак» чемпионскую игру? В мире лишь пять клубов показывают такую игру»

Мостовой: «Показывает ли «Спартак» чемпионскую игру? В мире лишь пять клубов показывают такую игру»

23 апреля 2017, 10:55
8

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отметил способность команды бороться в каждом матче до последнего. Ветеран особо отметил победы красно-белых, добытых на последних минутах игр.

«Всегда люди задаются вопросом: «Чемпионскую ли игру показывает «Спартак»?!». Лично я всегда отвечал одинаково – чемпионскую игру в мире показывают команд пять: «Реал», «Барселона», «Бавария» ну и еще парочка команд. Смотря о чем мы говорим, когда задаемся вопросом о чемпионской игре.

Сколько раз чемпионом становился ЦСКА, добиваясь своего в самую последнюю минуту?! В этом году сколько побед одержал «Спартак», забивая на последних секундах матчей?! Много! Они не должны были выигрывать, но попадали и брали три очка», – заявил Мостовой.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

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Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Fan Loko mik
1492937130
Барселона уже не из их числа! Ювентус их заменил!
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Bobafett
1492937837
Ересь какую то сморозил
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Mahone
1492937999
Я понимаю ты Царь!!!!!!!!Памятник стоит в Испании,но таких клубов побольше,возможно и российских нет
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rotor1997rus
1492939658
Как обычно...
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Бриг
1492939916
"Они не должны были выигрывать, но попадали..." Пруха кончается когда-то, а мастерства стало быть не хватает.
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MGG
1492949011
Все сказал по делу
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Егор Велунов
1492960758
Будьте добры объясните. что такое чемпионская игра? Это когда один клуб скупил всех лучших игроков страны, и обеспечивает себе первое место заранее? За Спартак не болел и буду только в еврокубках, но признаю очки и красивую игру, с Ростовом, Спартак малость опустили на землю, но отрыв остался ...
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dimag
1492979471
Лобановский повторял английскую поговорку - "Самое красивое в футболе — это счет на табло". Забудутся проблемы ЦСКА,забудутся судьи то отнимающие,то дарящие очки Зениту,а будет статистика где Спартак будет Чемпионом...возможно,ещё 6 туров всё-таки.
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