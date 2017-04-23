Мостовой: «Показывает ли «Спартак» чемпионскую игру? В мире лишь пять клубов показывают такую игру»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отметил способность команды бороться в каждом матче до последнего. Ветеран особо отметил победы красно-белых, добытых на последних минутах игр.

«Всегда люди задаются вопросом: «Чемпионскую ли игру показывает «Спартак»?!». Лично я всегда отвечал одинаково – чемпионскую игру в мире показывают команд пять: «Реал», «Барселона», «Бавария» ну и еще парочка команд. Смотря о чем мы говорим, когда задаемся вопросом о чемпионской игре.

Сколько раз чемпионом становился ЦСКА, добиваясь своего в самую последнюю минуту?! В этом году сколько побед одержал «Спартак», забивая на последних секундах матчей?! Много! Они не должны были выигрывать, но попадали и брали три очка», – заявил Мостовой.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

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