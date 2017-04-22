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    Гаджиев: «Для зрителей игра с «Локомотивом» была, наверное, очень интересной»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:3). Специалист отметил, что он доволен качеством игры, которое продемонстрировали его подопечные.

    – Для зрителей игра была, наверное, очень интересной. Но тренеры находят в интриге игровые проблемы своей команды, за которые впоследствии футболистам на разборе достается. Важно, чтобы играли изо всех сил. Сегодня обе команды так и делали. Это главное. А ошибки неизбежны. В целом я удовлетворен и результатом, и качеством игры, исключая отдельные ошибки.

    – За счет чего в концовке вашей команде удалось создать давление на ворота соперника?

    – Давление всегда удается, если есть высокий волевой потенциал и хорошая физическая готовность. В противном случае ничего не удастся. Как говорится, воля волей, если сил невпроворот. Волевой потенциал у нашей команды профессиональный, ребята с характером подобраны. Но это традиция «Амкара», которую хотим сохранить. Команда этим важным качеством и отличалась, когда пришла в Премьер-лигу.

    «Амкар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2017 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 20:55

      Игра хорошая,главное столько голов увидели,все путем ,удачи командам!!!!!!!!!

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