Гаджиев: «Для зрителей игра с «Локомотивом» была, наверное, очень интересной»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:3). Специалист отметил, что он доволен качеством игры, которое продемонстрировали его подопечные.

– Для зрителей игра была, наверное, очень интересной. Но тренеры находят в интриге игровые проблемы своей команды, за которые впоследствии футболистам на разборе достается. Важно, чтобы играли изо всех сил. Сегодня обе команды так и делали. Это главное. А ошибки неизбежны. В целом я удовлетворен и результатом, и качеством игры, исключая отдельные ошибки.

– За счет чего в концовке вашей команде удалось создать давление на ворота соперника?

– Давление всегда удается, если есть высокий волевой потенциал и хорошая физическая готовность. В противном случае ничего не удастся. Как говорится, воля волей, если сил невпроворот. Волевой потенциал у нашей команды профессиональный, ребята с характером подобраны. Но это традиция «Амкара», которую хотим сохранить. Команда этим важным качеством и отличалась, когда пришла в Премьер-лигу.

«Амкар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.