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  • Луческу: «Я не хотел бы выигрывать так, как это было в матче с «Уралом»

Луческу: «Я не хотел бы выигрывать так, как это было в матче с «Уралом»

22 апреля 2017, 16:37
42

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб одержал победу над «Уралом» (2:0). По словам румынского специалиста, он недоволен тем, в какой игровой манере были заработаны три очка.

«Много ошибок, которые мы допускали, связываю не только с не очень хорошим качеством поля, но и с нервозностью, которая была после игры со «Спартаком».

Я не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня. Я доволен тремя очками, но недоволен манерой, в которой мы их завоевали. Мне даже сложно объяснить, как мы могли прощать соперника, не забивая ударами с двух-пяти метров», – сказал Луческу.

Отметим, что данная встреча стала первой на новом стадионе «Санкт-Петербург». На данный момент сине-бело-голубые расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Луческу Мирча
Комментарии (42)
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волчарик
1492868698
лучше бы молчал. получивши преимущество в 2 игрока выпускать на поле Нету а не Кержакова это нечто
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Diman0083
1492868883
Только после того как урал остался в 8 зенит успокоился. хахахахаха
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MrVanes-Zenit
1492868947
Лучше просто уходи
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gennadiy
1492869979
Позорище Зенита да и только.Хорошо хоть что весь этот беспредел судейский по ТВ показали- раскрыли людям глаза...
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gennadiy
1492870329
ПОЗОРИЩЕ -И ЭТО САМЫЙ БОГАТЫЙ КЛУБ РОССИИ?Вся страна видела это позорище и судейский беспредел.
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zenit666888
1492870799
Я болельщик зенита,но играть так это писец.Уралу респект
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a-rakhmatov
1492870850
Даже цыгану стало стыдно за такую игру!!!
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Taps
1492871185
Позорище ... Миллионеры совсем очумели.
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ильиных
1492871214
Ты только так и готов выигрывать,курва лживая.
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АЛЕКС 58
1492871901
Нормальные болелы Зенита молчат.ГЛЯДЯ НА ЭТО ПОЗОРИЩЕ! А Ростов в это время дерёт народный клуб!Завидуйте!
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