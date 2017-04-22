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    Луческу: «Я не хотел бы выигрывать так, как это было в матче с «Уралом»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб одержал победу над «Уралом» (2:0). По словам румынского специалиста, он недоволен тем, в какой игровой манере были заработаны три очка.

    «Много ошибок, которые мы допускали, связываю не только с не очень хорошим качеством поля, но и с нервозностью, которая была после игры со «Спартаком».

    Я не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня. Я доволен тремя очками, но недоволен манерой, в которой мы их завоевали. Мне даже сложно объяснить, как мы могли прощать соперника, не забивая ударами с двух-пяти метров», – сказал Луческу.

    Отметим, что данная встреча стала первой на новом стадионе «Санкт-Петербург». На данный момент сине-бело-голубые расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 16:37
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 22 апреля 2017, 22:41

      Молодец, Мистер! Наконец-то ни чего плохого о судействе!

      -1
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      Рейтинг: +10

      Саша Горцев 22 апреля 2017, 20:48

      Какое позорище, какой бес предел!!!! Зенит-а вы вообще хоть раз без помощи судей можете выиграть???!!! самим то не стыдно за такую "победу"???!!!..., да о чем я. вы наверное очень горды такой "победой".... Этим матчем вы вызвали еще большее презрение к себе всей страны...

      0
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      Рейтинг: +10

      rustmag 22 апреля 2017, 18:47

      Дзюба первый махнул кулаком в защитника
      Вратаря оттеснил корпусом в площади ворот(что является нарушением)после этого мяч занесён в ворота вместе с вратарём
      Про игру в мяч всем всё понятно
      Игроки Зенита никогда не будут сильными футболистами-пока они знают что судья даже лезгинку исполнит для Миллера на трибуне
      Стыд и срам РФПЛ

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      Рейтинг: +371

      multi1984 22 апреля 2017, 18:44

      Чемп укропа сильно отличается от рфпл

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 апреля 2017, 18:36

      Очередной выдающийся матч Кокорина, феерил как обычно, надеюсь и дальше видеть его в стартовом составе.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 18:27

      Позор просто слов нет.

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 22 апреля 2017, 18:20

      Был сегодня там... ну ппц.. крыша течет... и игра течет..;(

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      Рейтинг: +48

      САН 22 апреля 2017, 18:16

      Позорная победа Зенита. 22 апреля день рождения футбольного судьи ( такого не подкупного и такого честного, так не желающего видеоповторов, а как же тогда деньги то зарабатывать )

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      Рейтинг: +8019

      nik55 22 апреля 2017, 18:13

      у румына что совесть проснулась ?

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 апреля 2017, 18:13

      Луческу хотел сказать, что 2 удаления было бы для него достаточно....

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