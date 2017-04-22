Луческу: «Я не хотел бы выигрывать так, как это было в матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб одержал победу над «Уралом» (2:0). По словам румынского специалиста, он недоволен тем, в какой игровой манере были заработаны три очка.

«Много ошибок, которые мы допускали, связываю не только с не очень хорошим качеством поля, но и с нервозностью, которая была после игры со «Спартаком».

Я не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня. Я доволен тремя очками, но недоволен манерой, в которой мы их завоевали. Мне даже сложно объяснить, как мы могли прощать соперника, не забивая ударами с двух-пяти метров», – сказал Луческу.

Отметим, что данная встреча стала первой на новом стадионе «Санкт-Петербург». На данный момент сине-бело-голубые расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

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