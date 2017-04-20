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    Сорокин готов пригласить американского сенатора на Кубок конфедераций

    Представители оргкомитета «Россия-2018» готовы пригласить американского сенатора Ричарда Блюменталя на Кубок конфедераций-2017.

    «Можем пригласить Блюменталя на Кубок конфедераций. Не первое письмо и не последнее. Мы настолько увлечены подготовкой того, что он призывает пересмотреть, что нам комментировать некогда такие письма», – заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    Напомним, что в минувшую среду американский политик обратился к ФИФА с просьбой пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

    Источник: Р-Спорт

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    20.04.2017 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 апреля 2017, 12:42

      Этому придурку ещё нужно объяснить,
      Что в футбол играют без биты и за ноги не хватают,
      Они ж там нихрена не соображают.
      Мяч нужно забивать в ворота, а не в корзину,
      Пригласите дубину.

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