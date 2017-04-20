Сорокин готов пригласить американского сенатора на Кубок конфедераций

Представители оргкомитета «Россия-2018» готовы пригласить американского сенатора Ричарда Блюменталя на Кубок конфедераций-2017.

«Можем пригласить Блюменталя на Кубок конфедераций. Не первое письмо и не последнее. Мы настолько увлечены подготовкой того, что он призывает пересмотреть, что нам комментировать некогда такие письма», – заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, что в минувшую среду американский политик обратился к ФИФА с просьбой пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России.