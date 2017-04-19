Сенатор США: «Россию надо лишить ЧМ-2018»

Американский сенатор Ричард Блюменталь выступает за лишение России права принимать чемпионат мира 2018 года, сообщают News 8. Он собирается направить в ФИФА соответствующее письмо.

«Надеюсь, что в ФИФА поддержат мое письмо о лишении России права проведения чемпионата мира. Я готов принимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.

Это право – награда для России. Оно позволяет Путину быть большим человеком», – рассказал Блюменталь.

Поводом для слов сенатора стали действия России в Серии.