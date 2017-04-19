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    Сенатор США: «Россию надо лишить ЧМ-2018»

    Американский сенатор Ричард Блюменталь выступает за лишение России права принимать чемпионат мира 2018 года, сообщают News 8. Он собирается направить в ФИФА соответствующее письмо.

    «Надеюсь, что в ФИФА поддержат мое письмо о лишении России права проведения чемпионата мира. Я готов принимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.

    Это право – награда для России. Оно позволяет Путину быть большим человеком», – рассказал Блюменталь.

    Поводом для слов сенатора стали действия России в Серии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 13:14
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +4454

      Snek 21 апреля 2017, 15:18

      бомбардир пробивает дно, теперь дорогая редакция придумала новую страну "Серия"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 апреля 2017, 17:28

      сраный сенатор хочет, за счет тявканья на Россию, стать хоть сколько -нибудь значимым.. тьфу на него.. перхоть..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 19 апреля 2017, 19:18

      Одно да по одному. Я хоть не разделяю многое у нас в стране, но скажу так. Америка иди ка ты со своими желаниями отодрать ЧМ-18 просто нах.й убогие имбецилы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 18:59

      Поводом для слов сенатора стали действия России в Серии.

      бомбардир в своем стиле, прям как американский сенатор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 19 апреля 2017, 17:42

      Админы, исправьте, Правильно-Сербия!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 апреля 2017, 16:26

      Пока одна корова замычала,
      Но это только начало.
      Задача уродов - грязью облить,
      Финансовой стабильности лишить.
      Скоро впрягут КНДР, Окраину,
      Найдут причину.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 19 апреля 2017, 16:09

      От куда такие уеб..ы берутся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 19 апреля 2017, 15:49

      У же поздно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 19 апреля 2017, 15:41

      Серия это там где серят?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 апреля 2017, 15:30

      да никто ни у кого ничего не отнимет,просто надо очередной раз пропиариться ,вот и пердят в муку

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