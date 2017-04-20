Куадрадо: «Ювентус» играл, как великая команда»

Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо признался, что изначальный план на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной» на выезде заключался в строгой игре в защите. Он отметил, что его команде удалось сделать это.

«Мы приехали сюда, зная, что мы – великая команда. И мы играли, как великая команда. Мы также отлично понимали, что «Барселона» очень сильна.

Но мы знали, что способны хорошо обороняться, если все игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. И мы это сделали», – заявил после финального свистка Куадрадо.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.