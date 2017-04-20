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    Куадрадо: «Ювентус» играл, как великая команда»

    Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо признался, что изначальный план на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной» на выезде заключался в строгой игре в защите. Он отметил, что его команде удалось сделать это.

    «Мы приехали сюда, зная, что мы – великая команда. И мы играли, как великая команда. Мы также отлично понимали, что «Барселона» очень сильна.

    Но мы знали, что способны хорошо обороняться, если все игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. И мы это сделали», – заявил после финального свистка Куадрадо.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

    Источник: УЕФА

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    20.04.2017 06:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 20 апреля 2017, 10:41

      Ювентус красавчики! Матч отличный. Был убеждён, что голов много забьют в матче, а нет , прогадал

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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 апреля 2017, 08:19

      Как великая команда вы играл дома, а тут просто хорошо. Барса не использовала свои моменты но это "их проблемы"

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