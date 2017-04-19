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    Монтелла на протяжении трех часов обсуждал будущие трансферы «Милана» с руководством клуба

    Новое руководство «Милана» провело встречу с главным тренером команды Винченцо Монтеллой, сообщает La Gazzetta dello Sport. Со стороны боссов присутствовал директора клуба Марко Фассоне. Встреча длилась около трех часов.

    По ее результатам было объявлено, что клуб ставит перед собой приоритетную цель сохранения Монтеллы в качестве главного тренера. Руководство довольно работой специалиста в текущем сезоне. Кроме того, в ходе данной встречи стороны обсудили трансферные цели. Известно, что ближайшим летом «Милан» попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга и форварда «Реала» Альваро Морату. Клуб постарается сохранить в составе арендованного у «Челси» Марио Пашалича и Жерара Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      xsdm 19 апреля 2017, 12:07

      А пойдут ли Мората и Обамеянг в клуб не выступающий в еврокубках? Вряд ли...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox > xsdm 19 апреля 2017, 12:46

      До лиги европы дотянут.

      0
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