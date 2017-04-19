Лам считает, что «Бавария» заслуживала выход в полуфинал

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился эмоциями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4). Напомним, мюнхенский клуб уступил мадридцам по сумме двух матчей со счетом 3:6.

«Команда играла смело. Мы хотели выиграть и пройти дальше. Дополнительное время мы провалили, но ведь мы сражались вдесятером. Жаль, что мы не смогли пройти дальше в моей финальной кампании, но все эти эмоции в полной мере охватят меня в конце сезона. Думаю, что команда заслуживала выхода в следующий раунд», – сказал футболист.

Напомним, ранее Лам объявил об завершении футбольной карьеры по окончании сезона.

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