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Роналду попросил болельщиков не свистеть в его адрес

19 апреля 2017, 01:26
27

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии», подвел итоги матча. Напомним, мадридцы вышли в полуфинал, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 6:3.

«Конечно, мы понимали, что если не сыграем хорошо, «Бавария» сможет забить. Немцы снова доказали, что у них очень сильный коллектив, но Мадрид есть Мадрид. Очевидно, что мы были лучше. Мы смогли отправить в ворота «Баварии» шесть голов, а это очень сложно. Но мы заслуженно победили и прошли дальше. Я хотел попросить болельщиков только о том, чтобы они не свистели мне. Я всегда выкладываюсь максимально и делаю все, что в моих силах», – сказал форвард.

Отметим, в матче против «Баварии» Роналду записал на свой счет 100-й гол в Лиге чемпионов, став первым футболистом, добившимся подобного результата.

«Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов

Источник: AS
Лига чемпионов Реал Бавария Роналду Криштиану
Комментарии (27)
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FerzLoko
1492555622
Реал хорош, достоин вписать своё имя в историю, взяв два года подряд Лигу чемпионов )))
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NEON-SM
1492557227
Роналду реально самый крутой, повторить его достижения смогут очень нескоро
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1492563996
Мы прошли заслуженно, эти сказки детям через 10 лет будешь рассказывать, а я видел своими глазами как вы прошли дальше.
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a-rakhmatov
1492571332
Роналдо обозлился и поставил на место всех критиков))
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Болельщик Реал Мадрида
1492577783
Да эти болельщики вообще в конец обнаглели! Реал показывает не вероятно красивый, результативный и чемпионский футбол. А болельщикам это мало. Ранадло, стал лучшим голеадором в истории ЛЧ, а они продолжают свистеть! Всех болельщиков Мадрида надо на полгода отправить болеть за российскую "Томь", а может быть и год, чтобы это стало для них наказанием как тюрьма за уголовные преступления, чтобы они научились ценить и уважать лучший клуб мира.
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Д Альбертини
1492581643
По праву требует. Он один из лучших футболистов планеты. Да и своей игрой это доказывает!
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dedruz
1492585634
не свистеть - а то денег не будет
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САНЁК17
1492595909
Правильно сказал,эти болельщики реала не благодарные,пара игра не забил всё ты дно.Я не болею матрасникам,вот болельщики проста молодецы.Проиграли с песней провожают своих команд.
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neveldomha
1492610448
Да точно, мы с судьей смогли.
Ответить
+50/-50
1492628124
А я и не свистел.
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