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    Роналду попросил болельщиков не свистеть в его адрес

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии», подвел итоги матча. Напомним, мадридцы вышли в полуфинал, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 6:3.

    «Конечно, мы понимали, что если не сыграем хорошо, «Бавария» сможет забить. Немцы снова доказали, что у них очень сильный коллектив, но Мадрид есть Мадрид. Очевидно, что мы были лучше. Мы смогли отправить в ворота «Баварии» шесть голов, а это очень сложно. Но мы заслуженно победили и прошли дальше. Я хотел попросить болельщиков только о том, чтобы они не свистели мне. Я всегда выкладываюсь максимально и делаю все, что в моих силах», – сказал форвард.

    Отметим, в матче против «Баварии» Роналду записал на свой счет 100-й гол в Лиге чемпионов, став первым футболистом, добившимся подобного результата.

    «Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов

    Источник: AS

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    19.04.2017 01:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 апреля 2017, 21:55

      А я и не свистел.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 19 апреля 2017, 17:00

      Да точно, мы с судьей смогли.

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 19 апреля 2017, 12:58

      Правильно сказал,эти болельщики реала не благодарные,пара игра не забил всё ты дно.Я не болею матрасникам,вот болельщики проста молодецы.Проиграли с песней провожают своих команд.

      0
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > САНЁК17 20 апреля 2017, 21:13

      Шта?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      dedruz 19 апреля 2017, 10:07

      не свистеть - а то денег не будет

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 апреля 2017, 09:25

      в полуфинале атлетико?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 09:00

      По праву требует. Он один из лучших футболистов планеты. Да и своей игрой это доказывает!

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Д Альбертини 19 апреля 2017, 09:48

      Ему бы еще поменьше рисоваться. И сравнял и третий забил из вне игры, хотя каждый на его месте сделал бы то же. Судьи - лопухи! Нужно вводить видеоповторы, пока Платини - их противник - не у дел.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Ardenn 21 апреля 2017, 11:03

      Не, ну а как быть в таких случаях? Ведь угрохали Баварию судьи! А этот вообще от гордости за себя любимого мог лопнуть после забитых из офсайда!
      Еще одного судью за монитор посадить можно! Где двадцать там двадцать одному тоже зарплата найдется...

      0
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      Рейтинг: +198

      ded-53 19 апреля 2017, 08:43

      Роналду подтвердил свой высокий класс.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 19 апреля 2017, 07:56

      Да эти болельщики вообще в конец обнаглели! Реал показывает не вероятно красивый, результативный и чемпионский футбол. А болельщикам это мало. Ранадло, стал лучшим голеадором в истории ЛЧ, а они продолжают свистеть! Всех болельщиков Мадрида надо на полгода отправить болеть за российскую "Томь", а может быть и год, чтобы это стало для них наказанием как тюрьма за уголовные преступления, чтобы они научились ценить и уважать лучший клуб мира.

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 апреля 2017, 07:35

      Реал красавчики так держать !

      0
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 19 апреля 2017, 06:23

      мрорл

      0
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