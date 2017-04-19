Роналду попросил болельщиков не свистеть в его адрес

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии», подвел итоги матча. Напомним, мадридцы вышли в полуфинал, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 6:3.

«Конечно, мы понимали, что если не сыграем хорошо, «Бавария» сможет забить. Немцы снова доказали, что у них очень сильный коллектив, но Мадрид есть Мадрид. Очевидно, что мы были лучше. Мы смогли отправить в ворота «Баварии» шесть голов, а это очень сложно. Но мы заслуженно победили и прошли дальше. Я хотел попросить болельщиков только о том, чтобы они не свистели мне. Я всегда выкладываюсь максимально и делаю все, что в моих силах», – сказал форвард.

Отметим, в матче против «Баварии» Роналду записал на свой счет 100-й гол в Лиге чемпионов, став первым футболистом, добившимся подобного результата.

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