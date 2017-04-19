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    Сауль: «Снимаю шляпу перед «Лестером»

    Полузащитник «Атлетико» Сауль, ставший автором забитого мяча в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лестера» (1:1), поделился эмоциями от игры.

    «Лестер» должен гордиться тем, чего достиг в этом турнире. В итоге судьбу матча решили детали, а в целом игра была равной. Во втором тайме соперники играли так, как они обычно это делают, забрасывая мяч в штрафную. Так они создали несколько моментов. Мы знали, что будет очень тяжело, особенно на их стадионе, ведь у них отличные болельщики. Снимаю шляпу перед ними», – сказал футболист.

    «Атлетико» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, победив по сумме двух встреч со счетом 2:1.

    «В матче с «Лестером» все решат детали». Как «Атлетико» снова вышел в полуфинал ЛЧ

    Источник: УЕФА

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    19.04.2017 00:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 19 апреля 2017, 05:27

      Суля по статистике, Лестеру не повезло.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 апреля 2017, 05:11

      Смотрел этот матч. Здорово играл Лестер, немного не повезло.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 02:21

      лестер доказал всем, что победа в чемпионате была не случайна, удачи клубу

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 апреля 2017, 00:26

      Лестер то понятно, ты про пенальти за нарушение за штрафной вспомни.

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