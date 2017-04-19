Сауль: «Снимаю шляпу перед «Лестером»

Полузащитник «Атлетико» Сауль, ставший автором забитого мяча в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лестера» (1:1), поделился эмоциями от игры.

«Лестер» должен гордиться тем, чего достиг в этом турнире. В итоге судьбу матча решили детали, а в целом игра была равной. Во втором тайме соперники играли так, как они обычно это делают, забрасывая мяч в штрафную. Так они создали несколько моментов. Мы знали, что будет очень тяжело, особенно на их стадионе, ведь у них отличные болельщики. Снимаю шляпу перед ними», – сказал футболист.

«Атлетико» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, победив по сумме двух встреч со счетом 2:1.

«В матче с «Лестером» все решат детали». Как «Атлетико» снова вышел в полуфинал ЛЧ