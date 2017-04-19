Лига чемпионов. Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией»

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле крупно переиграл «Баварию» и прошел в полуфинал по сумме двух матчей. Хет-триком в составе хозяев отметился Криштиану Роналду. В составе немцев голом отметился Роберт Левандовски. Отметим, мюнхенский клуб заканчивал матч вдесятером после удаления Артуро Видаля на 84-й минуте матча.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 4:2 (0:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 0:1 – Левандовски, 53; 1:1 – Роналду, 76; 1:2 – Рамос, 78 (в свои ворота); 2:2 – Роналду, 104; 3:2 – Роналду, 109; 4:2 – Асенсио, 112.

Удаления: нет – Видаль, 84.

Первый матч: 2:1

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