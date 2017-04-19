Лига чемпионов. Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией»

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле крупно переиграл «Баварию» и прошел в полуфинал по сумме двух матчей. Хет-триком в составе хозяев отметился Криштиану Роналду. В составе немцев голом отметился Роберт Левандовски. Отметим, мюнхенский клуб заканчивал матч вдесятером после удаления Артуро Видаля на 84-й минуте матча.
Напомним, первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.
Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч
Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 4:2 (0:0) Текстовая трансляция матча
Голы: 0:1 – Левандовски, 53; 1:1 – Роналду, 76; 1:2 – Рамос, 78 (в свои ворота); 2:2 – Роналду, 104; 3:2 – Роналду, 109; 4:2 – Асенсио, 112.
Удаления: нет – Видаль, 84.
Первый матч: 2:1
Источник: Бомбардир.ру
Что касается гола из офсайда... ну что тут сказать... это полная деквалификация бокового судьи... нужны видео повторы и срочно!!
Но помимо гола их оффсайда Реал забил еще 2 мяча!!!чистых!!! кто мешал Баварии играть до конца и показывать характер? если бы они смогли забить 1 мяч, а они смогли бы то тут даже серии пенальти не было бы и они бы прошли... так что на судью вешатьв сех собак! в ДВ Бавария сама рассыпалась....
помимо всех этих судейских ляпов хочу отметить игру Марсело(да да именно его, а не Роналду)... всю игру на него смотрел... Его игра просто космос!!! Его дриблинг, культура паса, скорость... просто нет слов! сыграл на 5+!(по крайней мере для меня!)