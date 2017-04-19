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  • Лига чемпионов. Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией»

Лига чемпионов. Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией»

19 апреля 2017, 00:13
40

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле крупно переиграл «Баварию» и прошел в полуфинал по сумме двух матчей. Хет-триком в составе хозяев отметился Криштиану Роналду. В составе немцев голом отметился Роберт Левандовски. Отметим, мюнхенский клуб заканчивал матч вдесятером после удаления Артуро Видаля на 84-й минуте матча.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 4:2 (0:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 0:1 – Левандовски, 53; 1:1 – Роналду, 76; 1:2 – Рамос, 78 (в свои ворота); 2:2 – Роналду, 104; 3:2 – Роналду, 109; 4:2 – Асенсио, 112.

Удаления: нет – Видаль, 84.

Первый матч: 2:1

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Бавария Рамос Серхио Роналду Криштиану Левандовски Роберт
Комментарии (40)
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19element87
1492550078
Команда гомиков во главе с кристинкой.... Бавария не заслужила такого.... судьи пи....
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RedGreenHooligan
1492550218
Матч конечно получился скомканым... до удаления Видаля судейство было отличное и ни кто слова бы не сказал, если бы судья Удалил Видаля на 50 минуте за фол против Каземиро и все бы было нормально, но он его решил пожалеть... так же как и Каземиро спустя некоторое время, но потом совершил грубую ошибку, удалив Видаля за фол которого не было(судья занял не верную позицию и не видел как сыграл Видаль, но по игре на красную он наиграл и судья скорее всего судья наказал его в большей степени за фол на 50 минуте отложено и как по мне полностью оправдано )

Что касается гола из офсайда... ну что тут сказать... это полная деквалификация бокового судьи... нужны видео повторы и срочно!!

Но помимо гола их оффсайда Реал забил еще 2 мяча!!!чистых!!! кто мешал Баварии играть до конца и показывать характер? если бы они смогли забить 1 мяч, а они смогли бы то тут даже серии пенальти не было бы и они бы прошли... так что на судью вешатьв сех собак! в ДВ Бавария сама рассыпалась....

помимо всех этих судейских ляпов хочу отметить игру Марсело(да да именно его, а не Роналду)... всю игру на него смотрел... Его игра просто космос!!! Его дриблинг, культура паса, скорость... просто нет слов! сыграл на 5+!(по крайней мере для меня!)
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pzdc.
1492550266
Красную не должны были дать, чистый подкат.
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Павел Буре
1492550298
ФУУУУУУУУУУУУУУ реал мадрид. удаление + гол с офсайда. Пошли вы на ХУ Й реал мадрид так за вас болел, поставил на вашу победу, а вы твари, нули, скажите спасибо судье кашкаю он когда то нанни в манчастере удалил, теперь видаля. Реал мадрид превращается в говно, а я так за вас болел.((
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Psih86
1492550301
После такого даже не охота смотреть футбол,до удаления Бавария просто уничтожала Реал,две игры два удаления,а еще и гол с полуметрового офсайда!
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Феникс DE.
1492550520
После таких игр начинаешь не любить (мягко говоря) реал ещё больше
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vaneavnea109
1492551848
Кто такой баер Мюнхен даже нормальный год не смогли забить пенальти авто год за этим они пришли на бернабеу ну по иблу получили Валите домой всех с победой реал чимпион
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Leeds1023
1492552033
Удаление и гол из офсайда принесли Реалу победу над Баварией
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Axe111
1492552786
Реал машина, Роналдо мега машина
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Абу Зейд Небесный
1492553511
О, болельщики (-цы) Барселоны, ненавистники Реала и прочие лица, вы предвкушаете завтрашний свист, с которым Барселона вылетит из Лиги Чемпионов и заранее занимаете оборонительную позицию? Прокрутите гол Роналду с офсайда, там при явном офсайде ни один игрок Баварии не апеллировал к судье по поводу эпизода, а судья (лайнсмен) вполне мог не заметить момент..
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