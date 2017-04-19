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    Лига чемпионов. Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией»

    В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле крупно переиграл «Баварию» и прошел в полуфинал по сумме двух матчей. Хет-триком в составе хозяев отметился Криштиану Роналду. В составе немцев голом отметился Роберт Левандовски. Отметим, мюнхенский клуб заканчивал матч вдесятером после удаления Артуро Видаля на 84-й минуте матча.

    Напомним, первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

    Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

    Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 4:2 (0:0) Текстовая трансляция матча

    Голы: 0:1 – Левандовски, 53; 1:1 – Роналду, 76; 1:2 – Рамос, 78 (в свои ворота); 2:2 – Роналду, 104; 3:2 – Роналду, 109; 4:2 – Асенсио, 112.

    Удаления: нет – Видаль, 84.

    Первый матч: 2:1

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 00:13
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 апреля 2017, 11:54

      Нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 19 апреля 2017, 10:23

      хетрик судьей помог реалу выйти из

      0
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 19 апреля 2017, 08:36

      Чё спорить то? В 1 матче судья поставил шляпный пенальти и снова здесь шляпа, за такую борьбу в штрафной, можно ставить по 10 пеналей за игру. Но потом реабилетировался, удалив так же шляпно баварца, и засчитав чистый гол с офсайда.
      Так что БМ и Реал КВИТЫ)))
      Хотя этот гол ничего не изменил, в любом случае Реал тогда б выиграл 3-2, сути не меняет)

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 19 апреля 2017, 07:52

      Роналдо красавчик. И легенда.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 апреля 2017, 04:40

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 апреля 2017, 01:52

      Ронни не дает о себе забывать надолго)лучший!

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 19 апреля 2017, 01:11

      О, болельщики (-цы) Барселоны, ненавистники Реала и прочие лица, вы предвкушаете завтрашний свист, с которым Барселона вылетит из Лиги Чемпионов и заранее занимаете оборонительную позицию? Прокрутите гол Роналду с офсайда, там при явном офсайде ни один игрок Баварии не апеллировал к судье по поводу эпизода, а судья (лайнсмен) вполне мог не заметить момент..

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      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 00:59

      Реал машина, Роналдо мега машина

      -1
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      Рейтинг: +201

      falanor 19 апреля 2017, 00:58

      откровенно говоря отскочили..... Бавария и в первом матче на куски рвала Реал. начали норм играть тока за 5-10 минут до удаления. Во втором матче вообще позор.... Видно что судья не то чтобы помогает Реалу или куплен - он просто бестолковый вот и все.... такой матч просрать это нужно уметь. по факту - удаление Касемиро еще вначале 2 тайма и игра в меньшинстве против 11 игроков Баварии вот что нас ждало. в купе с просранными моментами Крооса и бесталковым Бензема (бревно тупое) ничего хорошего Реалу не светило. 3-1 в пользу Баварии - вот как должен был закончиться матч

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 19 апреля 2017, 00:56

      Тут собрались лучшие эксперты России =D

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