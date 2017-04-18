Алвес: «Шансы на выход в полуфинал 60 на 40 в пользу «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, футболист выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

«Меня переполняют эмоции от возвращения на «Камп Ноу». Шансы на выход в следующую стадию 60 на 40 в нашу пользу. Я должен проявить уважение. Мы пониманием, что нам предстоит сложная игра. Но мы думаем о том, как забить, а не о том, как защищаться. Мы намерены доставить «Барселоне» проблемы.

Я все еще болею за каталонский клуб. Но моя карьера потребовала от меня перехода в «Ювентус». «Барса» занимает определенное место в моем сердце. Но сердце иногда нужно отделать от профессиональных качеств», – сказал футболист.

Первая встреча завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Ответный матч состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.