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    Алвес: «Шансы на выход в полуфинал 60 на 40 в пользу «Ювентуса»

    Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, футболист выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

    «Меня переполняют эмоции от возвращения на «Камп Ноу». Шансы на выход в следующую стадию 60 на 40 в нашу пользу. Я должен проявить уважение. Мы пониманием, что нам предстоит сложная игра. Но мы думаем о том, как забить, а не о том, как защищаться. Мы намерены доставить «Барселоне» проблемы.

    Я все еще болею за каталонский клуб. Но моя карьера потребовала от меня перехода в «Ювентус». «Барса» занимает определенное место в моем сердце. Но сердце иногда нужно отделать от профессиональных качеств», – сказал футболист.

    Первая встреча завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Ответный матч состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    18.04.2017 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 18 апреля 2017, 21:54

      Второго ПСЖ не будет. Юве сейчас реально силён.

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