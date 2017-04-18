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    Данни: «Не вижу большой разницы между Россией и Европой»

    Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от своей жизни в России. Напомним, что португальский футболист перешел в московское «Динамо» в 2005 году.

    «Я уже 12 лет живу в России и в какой-то степени чувствую себя русским. Для меня Россия – абсолютно европейская страна. Не вижу большой разницы между Россией и Европой. Я был совсем молодым, когда переходил в «Динамо». Жена, двое маленьких детей, которым тогда было всего по 11 месяцев… Все было непривычно и сложно: климат, условия. Когда я собирался сюда переезжать в Россию, мне все говорили: «Не делай этого». Кто-то вообще сказал, что там война идет. В общем, все отговаривали меня от переезда.

    Первые впечатления моей жены от России были ужасными. Мы стояли в очереди на паспортный контроль с двумя маленькими детьми – и стояли там целую вечность. При этом в аэропорту было очень много полицейских. Это нас даже шокировало. Это сейчас Петре все нравится, она давно чувствует себя в России как дома, а тогда… Как только мы прошли контроль в аэропорту, она сказала: «Все, возвращаюсь домой». Холод произвел на меня при переезде в Россию мощное впечатление. Как-то в марте в Томске мы играли при минус 25. Все болело: глаза, нос, рот, уши. Пальцы на ногах отваливались.

    Россия дала мне все, что у меня есть. Все годы в России не прошли для меня бесследно. Как человека, как мужчину меня полностью воспитала Россия», – сказал Данни.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Данни провел пять матчей, в которых записал на свой счет два гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.04.2017 08:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +85

      Gennadey 18 апреля 2017, 09:35

      Единственный в зените кто заслуживает уважение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 08:54

      и обогатила чуток, да? забыл просто добавить. Но игрок хороший, правда травмы его подкосили здорово

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 апреля 2017, 08:48

      Да

      -1
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      Рейтинг: +4024

      raritet > Александр ЗА 18 апреля 2017, 11:03

      Только за правильное отношение к тому , кто дает тебе работу, можно ценить такого человека. А Данни, в самом деле очень много дал в свое время Зениту. Спасибо тебе , португалец.

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