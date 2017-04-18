Данни: «Не вижу большой разницы между Россией и Европой»

Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от своей жизни в России. Напомним, что португальский футболист перешел в московское «Динамо» в 2005 году.

«Я уже 12 лет живу в России и в какой-то степени чувствую себя русским. Для меня Россия – абсолютно европейская страна. Не вижу большой разницы между Россией и Европой. Я был совсем молодым, когда переходил в «Динамо». Жена, двое маленьких детей, которым тогда было всего по 11 месяцев… Все было непривычно и сложно: климат, условия. Когда я собирался сюда переезжать в Россию, мне все говорили: «Не делай этого». Кто-то вообще сказал, что там война идет. В общем, все отговаривали меня от переезда.

Первые впечатления моей жены от России были ужасными. Мы стояли в очереди на паспортный контроль с двумя маленькими детьми – и стояли там целую вечность. При этом в аэропорту было очень много полицейских. Это нас даже шокировало. Это сейчас Петре все нравится, она давно чувствует себя в России как дома, а тогда… Как только мы прошли контроль в аэропорту, она сказала: «Все, возвращаюсь домой». Холод произвел на меня при переезде в Россию мощное впечатление. Как-то в марте в Томске мы играли при минус 25. Все болело: глаза, нос, рот, уши. Пальцы на ногах отваливались.

Россия дала мне все, что у меня есть. Все годы в России не прошли для меня бесследно. Как человека, как мужчину меня полностью воспитала Россия», – сказал Данни.

В нынешнем сезоне чемпионата России Данни провел пять матчей, в которых записал на свой счет два гола.