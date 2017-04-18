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    Маурисио: «Я очень рад быть частью «Спартака»

    Защитник «Спартака» Маурисио поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

    «Всегда, а особенно в больших матчах, я хочу быть на поле и помогать своей команде. Но все происходит по воле Бога. Я долго готовился к моменту, когда буду нужен. И я готов! Я очень рад быть частью «Спартака» и еще больше рад за своего друга Фернандо.

    Команда заслуживает похвалы за то, что оставила на поле все силы. Так мы способны достичь самых высоких целей. Мы — «Спартак», — написал бразилец на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    18.04.2017 00:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 18 апреля 2017, 09:45

      мне вот, например, нравится как Маурисио играет. а говорят что после окончания аренды, он обратно в Лацио поедет..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 апреля 2017, 08:30

      я тоже рад,частичка Спартака

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2017, 07:21

      Думаю на данный момент очень многие хотели бы быть в составе Спартака.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 апреля 2017, 01:03

      Пишите парни новую страницу в истории Российского футбола и мы Вас не забудем!!!!! История продолжается........

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