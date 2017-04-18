Маурисио: «Я очень рад быть частью «Спартака»

Защитник «Спартака» Маурисио поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Всегда, а особенно в больших матчах, я хочу быть на поле и помогать своей команде. Но все происходит по воле Бога. Я долго готовился к моменту, когда буду нужен. И я готов! Я очень рад быть частью «Спартака» и еще больше рад за своего друга Фернандо.

Команда заслуживает похвалы за то, что оставила на поле все силы. Так мы способны достичь самых высоких целей. Мы — «Спартак», — написал бразилец на своей странице в Facebook.