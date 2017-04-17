Глушаков: «Когда в раздевалку вошел министр иностранных дел Лавров — подумал, что все серьезно»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы. Нас ждут тяжелые матчи с «Ростовом», ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.

Что подумал, когда в раздевалку зашел Сергей Лавров? Что, все серьезно. Все стали серьезными. Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку.

Я уже не обращаю внимания на эти моменты «Зенита», где они обвиняют судейство. Никто не виноват. К примеру, «Спартак» в Самаре проиграл 0:4, но сами виноваты. Тоже самое, когда «Зенит» потерял очки с «Анжи». Я виноват, что они потеряли очки в этой игре?

Были матчи, когда и «Спартак» паниковал, как в игре в Питере. Ну бывают у каждого человека ошибки, у того же Сергея Иванова. Просто тогда не его день был. На эмоциях в прессе мы высказались. Но больше эту тему не поднимали, а объединились и поперли. Мы в каждом моменте бьемся, друг за друга готовы глотки порвать», – сказал игрок сборной России.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем.