Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Когда в раздевалку вошел министр иностранных дел Лавров — подумал, что все серьезно»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

    «Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы. Нас ждут тяжелые матчи с «Ростовом», ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.

    Что подумал, когда в раздевалку зашел Сергей Лавров? Что, все серьезно. Все стали серьезными. Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку.

    Я уже не обращаю внимания на эти моменты «Зенита», где они обвиняют судейство. Никто не виноват. К примеру, «Спартак» в Самаре проиграл 0:4, но сами виноваты. Тоже самое, когда «Зенит» потерял очки с «Анжи». Я виноват, что они потеряли очки в этой игре?

    Были матчи, когда и «Спартак» паниковал, как в игре в Питере. Ну бывают у каждого человека ошибки, у того же Сергея Иванова. Просто тогда не его день был. На эмоциях в прессе мы высказались. Но больше эту тему не поднимали, а объединились и поперли. Мы в каждом моменте бьемся, друг за друга готовы глотки порвать», – сказал игрок сборной России.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 апреля 2017, 10:49

      - Денис, будь спок!!!),Сергей Лавров - самый "чистый" и порядочный из политиков Кремля!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 18 апреля 2017, 07:51

      Глушаки вперёд!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 18 апреля 2017, 05:44

      С Победой КБ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 18 апреля 2017, 00:18

      Лавров не сказал, что Карера - агент госдепа?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > Поль 18 апреля 2017, 03:05

      Как в КВН, все футболисты и тренеры агенты Кремля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 17 апреля 2017, 23:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков: «Когда в раздевалку вошел министр иностранных дел Лавров — я быстро подставил ему жопу

      -17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 > Axe111 18 апреля 2017, 00:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ахахаха хрюшки минусуют

      -14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 > ya za spartak 18 апреля 2017, 21:30

      слышь алеша пернатый, еб*ать твой рот еб*ать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 апреля 2017, 23:14

      Страшно представить что было бы, если б Путин вошёл...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Luccot > ProstoPolzovatel 17 апреля 2017, 23:44

      путин питерский - ему бы следовало в раздевалку зенита после матча зайти))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Luccot 18 апреля 2017, 03:19

      он общий, ему в раздевалку к сборной бы зайти да повода хорошего нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 апреля 2017, 23:12

      Лавры от Лаврова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 апреля 2017, 22:56

      Денис да при чем тут лавров??? Кореа построил самую сильную команду в чемпионате в этом сезоне, поэтому спартак и лидирует с отрывом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 апреля 2017, 22:53

      Может лаврова в тренеры, чтобы футболисты понимали что все серйоздно!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 апреля 2017, 22:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прогиб зафиксирован! наши футболисты наверно не знают, что когда они играют за сборную за них болеет вся страна, и министры и президенты!!!

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11