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  • Глушаков: «Когда в раздевалку вошел министр иностранных дел Лавров — подумал, что все серьезно»

Глушаков: «Когда в раздевалку вошел министр иностранных дел Лавров — подумал, что все серьезно»

17 апреля 2017, 22:27
18

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы. Нас ждут тяжелые матчи с «Ростовом», ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.

Что подумал, когда в раздевалку зашел Сергей Лавров? Что, все серьезно. Все стали серьезными. Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку.

Я уже не обращаю внимания на эти моменты «Зенита», где они обвиняют судейство. Никто не виноват. К примеру, «Спартак» в Самаре проиграл 0:4, но сами виноваты. Тоже самое, когда «Зенит» потерял очки с «Анжи». Я виноват, что они потеряли очки в этой игре?

Были матчи, когда и «Спартак» паниковал, как в игре в Питере. Ну бывают у каждого человека ошибки, у того же Сергея Иванова. Просто тогда не его день был. На эмоциях в прессе мы высказались. Но больше эту тему не поднимали, а объединились и поперли. Мы в каждом моменте бьемся, друг за друга готовы глотки порвать», – сказал игрок сборной России.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Федун Леонид
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1492457513
А вот это действительно сильно. Я думал опустить ниже трубу не возможно.Думал, что дно достигнуто. Оказалось, что не прав.Со дна постучали.
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Ubuntu
1492457718
Свинки админресурс подтянули
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Диктор
1492457722
ТАК ДЕРЖАТЬ.
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Павел Буре
1492458555
Прогиб зафиксирован! наши футболисты наверно не знают, что когда они играют за сборную за них болеет вся страна, и министры и президенты!!!
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Павел Буре
1492458979
Денис да при чем тут лавров??? Кореа построил самую сильную команду в чемпионате в этом сезоне, поэтому спартак и лидирует с отрывом.
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Axe111
1492461362
Глушаков: «Когда в раздевалку вошел министр иностранных дел Лавров — я быстро подставил ему жопу
Ответить
Поль
1492463888
Лавров не сказал, что Карера - агент госдепа?
Ответить
Freux
1492483468
С Победой КБ!!!
Ответить
Бульба
1492491098
Глушаки вперёд!
Ответить
кеша_КБ
1492501762
- Денис, будь спок!!!),Сергей Лавров - самый "чистый" и порядочный из политиков Кремля!)
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