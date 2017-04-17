Анчелотти: «Кем «Реалу» заменить Бэйла? Если Зидан позвонит, дам ему совет»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о кадровых вопросах перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Левандовски, Боатенг и Хуммельс пребывают в хорошей форме, но выбор игрока для стартового состава будет сделан после завтрашней тренировке. Все трое могут выйти в старте. После первой игры мы уступаем, поэтому завтра должны показать свой лучший футбол. Кем «Реалу» заменить Бэйла? Если Зидан позвонит, дам ему совет», — сказал итальянец.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний валлиец не сыграет в Мадриде из-за травмы икроножной мышцы.

В первой встрече мюнхенский клуб уступил со счетом 1:2. Игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 21:45 по московскому времени.