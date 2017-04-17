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    Анчелотти: «Кем «Реалу» заменить Бэйла? Если Зидан позвонит, дам ему совет»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о кадровых вопросах перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    «Левандовски, Боатенг и Хуммельс пребывают в хорошей форме, но выбор игрока для стартового состава будет сделан после завтрашней тренировке. Все трое могут выйти в старте. После первой игры мы уступаем, поэтому завтра должны показать свой лучший футбол. Кем «Реалу» заменить Бэйла? Если Зидан позвонит, дам ему совет», — сказал итальянец.

    Ранее сообщалось о том, что 27-летний валлиец не сыграет в Мадриде из-за травмы икроножной мышцы.

    В первой встрече мюнхенский клуб уступил со счетом 1:2. Игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    17.04.2017 21:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 08:57

      ты то дашь

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 апреля 2017, 08:39

      Это у макаронников шутки такие ,,макаронные,,.....
      Наши щутки такие:
      Если бы правила позволяли ,то Зидан -все помнят его игру-
      с легкостью заменил бы Бэ...
      Вот Стенли мэтьюз до 50-и играл и все ОК. Талант не пропьешь!)))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 апреля 2017, 07:58

      А потом Анчелотти издал книгу "Вредные советы от Карло"....))))

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 17 апреля 2017, 23:19

      Обойдется без твоих советов.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 апреля 2017, 23:16

      Не об этом тебе надо беспокоится, дорогой Карло)))

      3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 апреля 2017, 22:57

      Мне кажется, скоро ты будешь звонить зидану за советом!

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