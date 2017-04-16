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    Бэйл пропустит ответный матч с «Баварией»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Отмечается, что 27-летний валлийский футболист не успеет восстановиться от травмы икроножной мышцы.

    Также сообщается, что на данный момент неизвестно, сможет ли хавбек принять участие в поединке 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

    Напомним, что матч «Реал» – «Бавария» пройдет 18 апреля, тогда как с сине-гранатовыми мадридский клуб сыграет 23 апреля.

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    Источник: Marca

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    16.04.2017 13:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 апреля 2017, 17:24

      Печально.

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 16 апреля 2017, 15:05

      Ну лично я против что бы он не играл. Он иногда играет иногда не играет.Кувшин из глины.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 апреля 2017, 14:54

      бэфд

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 апреля 2017, 14:36

      Бейл, какой-то "хрустальный"! Половину сезона постоянно в лазарете, постоянно лечиться, постоянно травмы. Конечно он помог завоевать несколько трофеев в клубу, но травмы постоянного его беспокоят. Он не один сезон от начала до конца не проводит.

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      Рейтинг: +78

      Lab[44] > Болельщик Реал Мадрида 17 апреля 2017, 07:36

      Хотя с виду по нему и не скажешь..., скорейшего выздоровления ему!

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