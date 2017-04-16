Бэйл пропустит ответный матч с «Баварией»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Отмечается, что 27-летний валлийский футболист не успеет восстановиться от травмы икроножной мышцы.

Также сообщается, что на данный момент неизвестно, сможет ли хавбек принять участие в поединке 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Напомним, что матч «Реал» – «Бавария» пройдет 18 апреля, тогда как с сине-гранатовыми мадридский клуб сыграет 23 апреля.

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