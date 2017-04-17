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    Москва полностью готова к проведению Кубка конфедераций-2017

    Москва готова к проведению Кубка конфедераций-2017. Об этом рассказал руководитель департамента спорта и туризма города Николай Гуляев.

    «Кубок конфедераций – генеральная репетиция чемпионата мира. Это знаковое событие в истории отечественного спорта. Сейчас практически все готово к проведению Кубка конфедераций, создана необходимая транспортная и спортивная инфраструктура. Москва подготовилась к приему болельщиков как из регионов, так и из-за рубежа.

    Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, включая аэроэкспресс, будет действовать для всех этих категорий в течение четырех дней, пока в Москве будут проходить матчи Кубка конфедераций», – цитирует Гуляева пресс-служба столичной мэрии.

    Напомним, что Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 10:29
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +536

      dolf666 17 апреля 2017, 12:03

      Напомним, что Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.

      должен? может ещё и не пройти?

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