Москва полностью готова к проведению Кубка конфедераций-2017

Москва готова к проведению Кубка конфедераций-2017. Об этом рассказал руководитель департамента спорта и туризма города Николай Гуляев.

«Кубок конфедераций – генеральная репетиция чемпионата мира. Это знаковое событие в истории отечественного спорта. Сейчас практически все готово к проведению Кубка конфедераций, создана необходимая транспортная и спортивная инфраструктура. Москва подготовилась к приему болельщиков как из регионов, так и из-за рубежа.

Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, включая аэроэкспресс, будет действовать для всех этих категорий в течение четырех дней, пока в Москве будут проходить матчи Кубка конфедераций», – цитирует Гуляева пресс-служба столичной мэрии.

Напомним, что Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.