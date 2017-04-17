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    Калиниченко: «В Питере собраны хорошие футболисты – а команды нет»

    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко сравнил команды, находящиеся на вершине турнирной таблице российской Премьер-лиги. По его словам красно-белые выглядят в этом сезоне наиболее сбалансированными, ЦСКА показывает при Гончаренко слишком закрытый футбол, а «Зенит» – слишком непредсказуемый.

    – В чем «Спартак» превосходит конкурентов?

    – В сбалансированных командных взаимодействиях, в строгой игровой дисциплине. ЦСКА при Гончаренко демонстрирует закрытый футбол. Если оборона не подводит, то атака бледновата, голы даются в муках. Ну а «Зенит» вообще во всех линиях разболтан! От него не знаешь, чего ждать. Может яркий матч выдать, а может – провалить.

    – Что же там творится?

    – Между футболистами и главным тренером явно не все в порядке. Это чувствуется не только по отдельным высказываниям, но и по разрозненности на поле. В Питере собраны хорошие футболисты – а команды нет. Луческу так и не удалось ее построить.

    – Все поправимо?

    – Честно говоря, думал, он сумеет объединить игроков своими идеями, они поверят и пойдут за ним. Судя по тому, как весной развиваются события, с этими футболистами у него уже вряд ли что-то получится. В Донецке Луческу привык опираться на молодых бразильцев, из которых делал звезд. Ребята его слушали, потому что хотели расти, мечтали уехать в солидный европейский клуб. «Шахтер» был для них трамплином на Запад. В «Зените» же все по-другому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 06:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 апреля 2017, 13:55

      это точно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 11:07

      Зато там Дзюба имеется.Карманы...имеются
      Трофеи ....не имеются.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 06:45

      Не всегда ж Одна команда выигрывает чемпионат. Спад, раздал и все. Конкуренты заслуженно обходят

      2
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