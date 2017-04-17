Калиниченко: «В Питере собраны хорошие футболисты – а команды нет»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко сравнил команды, находящиеся на вершине турнирной таблице российской Премьер-лиги. По его словам красно-белые выглядят в этом сезоне наиболее сбалансированными, ЦСКА показывает при Гончаренко слишком закрытый футбол, а «Зенит» – слишком непредсказуемый.

– В чем «Спартак» превосходит конкурентов?

– В сбалансированных командных взаимодействиях, в строгой игровой дисциплине. ЦСКА при Гончаренко демонстрирует закрытый футбол. Если оборона не подводит, то атака бледновата, голы даются в муках. Ну а «Зенит» вообще во всех линиях разболтан! От него не знаешь, чего ждать. Может яркий матч выдать, а может – провалить.

– Что же там творится?

– Между футболистами и главным тренером явно не все в порядке. Это чувствуется не только по отдельным высказываниям, но и по разрозненности на поле. В Питере собраны хорошие футболисты – а команды нет. Луческу так и не удалось ее построить.

– Все поправимо?

– Честно говоря, думал, он сумеет объединить игроков своими идеями, они поверят и пойдут за ним. Судя по тому, как весной развиваются события, с этими футболистами у него уже вряд ли что-то получится. В Донецке Луческу привык опираться на молодых бразильцев, из которых делал звезд. Ребята его слушали, потому что хотели расти, мечтали уехать в солидный европейский клуб. «Шахтер» был для них трамплином на Запад. В «Зените» же все по-другому.