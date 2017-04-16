Президент «Оренбурга»: «Второй гол пришел сам, кто-то отблагодарил в праздник»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями от победы над «Тереком» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Столыпин подчеркнул, что в клубе намерены выполнить задачу по сохранению прописки в РФПЛ.

«У нас сегодня был запредельный настрой, и играли мы очень достойно. Второй гол, видимо, мы выстрадали за все те игры, в которых не забивали. Он сам пришел, кто-то отблагодарил в праздник. Видимо, заслужили. Это очень важная игра была.

На остаток сезона задача у нас одна – остаться в Премьер-лиге и постараться избежать стыковых матчей. То есть подняться выше последних четырех мест в турнирной таблице», – сказал Столыпин.