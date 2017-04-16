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    Президент «Оренбурга»: «Второй гол пришел сам, кто-то отблагодарил в праздник»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями от победы над «Тереком» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Столыпин подчеркнул, что в клубе намерены выполнить задачу по сохранению прописки в РФПЛ.

    «У нас сегодня был запредельный настрой, и играли мы очень достойно. Второй гол, видимо, мы выстрадали за все те игры, в которых не забивали. Он сам пришел, кто-то отблагодарил в праздник. Видимо, заслужили. Это очень важная игра была.

    На остаток сезона задача у нас одна – остаться в Премьер-лиге и постараться избежать стыковых матчей. То есть подняться выше последних четырех мест в турнирной таблице», – сказал Столыпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2017 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 апреля 2017, 16:20

      Одному Аллах деньги посылает, другого "кто-то отблагодарил" - страна чудес просто)
      Видимо решили, что Оренбург может и не успеть по воротам ударить( 89 минута), поэтому пришлось спасать договорённости Плиеву!

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