РФПЛ. «Оренбург» вырвал победу у «Терека» в концовке матча

В матче 23-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле вырвал победу у «Терека» – 2:1. На гол Дениса Поповича в первом тайме гости ответили забитым мячом Георге Грозава во второй половине встречи. В концовке поединка защитник грозненской команды Заурбек Плиев отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, «Оренбург» набрал 19 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Терек» с 33 баллами располагается на седьмой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Оренбург – Терек (Грозный) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Попович, 27; 1:1 – Грозав, 73; 2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота).

Оренбург: Абакумов, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Парняков, Малых, Афонин, Попович (Нехайчик, 85), Благо, Григорьев (Драгун, 80), Дюриш (Лобжанидзе, 88).

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Вилькер, Плиев, Пирис (Роши, 64), Норберт, Кузяев, Митришев (Бериша, 88), Грозав, Мбенгуе (Балай, 83).

Предупреждения: Дюриш, 31 – Вилькер, 3; Плиев, 79.

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