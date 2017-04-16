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    РФПЛ. «Оренбург» вырвал победу у «Терека» в концовке матча

    В матче 23-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле вырвал победу у «Терека» – 2:1. На гол Дениса Поповича в первом тайме гости ответили забитым мячом Георге Грозава во второй половине встречи. В концовке поединка защитник грозненской команды Заурбек Плиев отправил мяч в собственные ворота.

    Таким образом, «Оренбург» набрал 19 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Терек» с 33 баллами располагается на седьмой позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Оренбург – Терек (Грозный) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попович, 27; 1:1 – Грозав, 73; 2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота).

    Оренбург: Абакумов, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Парняков, Малых, Афонин, Попович (Нехайчик, 85), Благо, Григорьев (Драгун, 80), Дюриш (Лобжанидзе, 88).

    Терек: Городов, Уциев, Семенов, Вилькер, Плиев, Пирис (Роши, 64), Норберт, Кузяев, Митришев (Бериша, 88), Грозав, Мбенгуе (Балай, 83).

    Предупреждения: Дюриш, 31 – Вилькер, 3; Плиев, 79.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 14:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -90

      Raider26 16 апреля 2017, 16:33

      это оч хорошо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 16 апреля 2017, 16:32

      Исчерпал себя Рахимов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 16 апреля 2017, 15:30

      Урал-сила.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 16 апреля 2017, 15:08

      Оренбург молодцы, так держать, победы как воздух!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 14:51

      Молодцы!!!!!!!!!!! Игра поставлена,клуб с будущим!!!!!!!!!Желаю удачи Оренбургу

      1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 16 апреля 2017, 14:43

      Почему то не удивило.... тереку выше 6 места не видать

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 16 апреля 2017, 14:34

      Вот уж неожиданно !

      -1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 16 апреля 2017, 14:34

      с такой игрой Тереку прямая дорога в пердив

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 апреля 2017, 14:31

      Какие молодцы!!!!Вперёд Южноуральцы!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 апреля 2017, 14:28

      странные коэффициенты играет 5 и 15 команда и на победу 15 коэф. 2.7 это не пахнет обсурдом

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