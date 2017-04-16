Конте: «Давид Луис является одним из лучших защитников Европы»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил уверенность, что защитник команды Давид Луис входит в число лучших игроков мира в своем амплуа.

«Это был большой вызов для не только для нас, но и для Давида, когда мы решили купить его. Мы были уверены, что к нам возвращается действительно хороший игрок. В «Челси» удалось сделать так, чтобы Луис стал одним из лучших защитников в Европе. Я надеюсь, что он входит в число лучших и в мире», – заявил Конте.

В текущем сезоне Луис провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.