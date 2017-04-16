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    Конте: «Давид Луис является одним из лучших защитников Европы»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил уверенность, что защитник команды Давид Луис входит в число лучших игроков мира в своем амплуа.

    «Это был большой вызов для не только для нас, но и для Давида, когда мы решили купить его. Мы были уверены, что к нам возвращается действительно хороший игрок. В «Челси» удалось сделать так, чтобы Луис стал одним из лучших защитников в Европе. Я надеюсь, что он входит в число лучших и в мире», – заявил Конте.

    В текущем сезоне Луис провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.04.2017 08:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      16 DeN 16 апреля 2017, 13:39

      Конте как и все тренеры хвалят своих игроков это логично

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 16 апреля 2017, 10:55

      Если не лучшим на данный момент.

      0
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