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Орлов: «Зенит» еще может претендовать на чемпионство»

15 апреля 2017, 01:06
6

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» на чемпионство в преддверии гостевого матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком». Также Орлов выразил мнение, что петербургскому клубу не стоит увольнять главного тренера команды Мирчу Луческу.

«Может быть, Луческу и не надо отправлять в отставку. Если он сейчас обыграет «Спартак», займет второе место… Клуб все взвесит и посмотрит. По большому счету, никто не разбирается во внутренних коллизиях, которые происходят в команде. Есть руководство клуба, вот оно и должно принимать решения. «Зенит» еще может претендовать на чемпионство, если выиграет у спартаковцев, которым потом играть с ЦСКА. Армейцы способны обыграть «Спартак». Еще с «Ростовом», кажется, будет игра. Но, положа руку на сердце, «Зенит» тоже будет терять очки. У нас нет той игры, которая гарантировала бы феерию успеха в предстоящих матчах», — сказал Орлов.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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NEMETSRUS
1492227323
А ты на звание лучшего коментатора нет :-)
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diktatop
1492228406
орлов давно претендует на палату №6
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Диктор
1492233271
Такой большой а все в сказки веришь.
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momwig_
1492233678
Старый - что малый.. Рассудок - штука проходящая.
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"supermax"
1492243531
Томь тоже может....да вся рпл сколь угодно может претендовать
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