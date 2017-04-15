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    Орлов: «Зенит» еще может претендовать на чемпионство»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» на чемпионство в преддверии гостевого матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком». Также Орлов выразил мнение, что петербургскому клубу не стоит увольнять главного тренера команды Мирчу Луческу.

    «Может быть, Луческу и не надо отправлять в отставку. Если он сейчас обыграет «Спартак», займет второе место… Клуб все взвесит и посмотрит. По большому счету, никто не разбирается во внутренних коллизиях, которые происходят в команде. Есть руководство клуба, вот оно и должно принимать решения. «Зенит» еще может претендовать на чемпионство, если выиграет у спартаковцев, которым потом играть с ЦСКА. Армейцы способны обыграть «Спартак». Еще с «Ростовом», кажется, будет игра. Но, положа руку на сердце, «Зенит» тоже будет терять очки. У нас нет той игры, которая гарантировала бы феерию успеха в предстоящих матчах», — сказал Орлов.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    15.04.2017 01:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 15 апреля 2017, 11:05

      Томь тоже может....да вся рпл сколь угодно может претендовать

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 апреля 2017, 08:21

      Старый - что малый.. Рассудок - штука проходящая.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2017, 08:14

      Такой большой а все в сказки веришь.

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 15 апреля 2017, 06:53

      орлов давно претендует на палату №6

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > diktatop 15 апреля 2017, 07:25

      100% его должна быть))

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 апреля 2017, 06:35

      А ты на звание лучшего коментатора нет :-)

      1
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