Чемпионшип. «Ньюкасл» упустил победу над «Лидсом» и другие результаты

Завершились десять матчей 42-го тура Чемпионшипа. «Брентфорд» обыграл «Дерби Каунти», «Хаддерсфилд» взял верх над «Престоном», «Брайтон» на выезде выиграл у «Вулверхэмптона», а «Ньюкасл» упустил победу над «Лидсом».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 42-й тур
Брентфорд – Дерби Каунти – 4:0 (1:0)
Бристоль Сити – КПР – 2:1 (2:0)
Ноттингем Форест – Блэкберн – 0:1 (0:0)
Ротерхэм – Бирмингем – 1:1 (0:0)
Хаддерсфилд – Престон – 3:2 (1:1)
Шеффилд Уэнсдей – Кардифф – 1:0 (0:0)
Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2 (0:1)
Бертон Альбион – Ипсвич Таун – 1:2 (0:0)
Ньюкасл Юнайтед – Лидс – 1:1 (0:0)
Источник: Бомбардир.ру