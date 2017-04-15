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    Чемпионшип. «Ньюкасл» упустил победу над «Лидсом» и другие результаты

    Завершились десять матчей 42-го тура Чемпионшипа. «Брентфорд» обыграл «Дерби Каунти», «Хаддерсфилд» взял верх над «Престоном», «Брайтон» на выезде выиграл у «Вулверхэмптона», а «Ньюкасл» упустил победу над «Лидсом».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 42-й тур

    Брентфорд – Дерби Каунти – 4:0 (1:0)

    Бристоль Сити – КПР – 2:1 (2:0)

    Норвич – Фулхэм – 1:3 (0:1)

    Ноттингем Форест – Блэкберн – 0:1 (0:0)

    Ротерхэм – Бирмингем – 1:1 (0:0)

    Хаддерсфилд – Престон – 3:2 (1:1)

    Шеффилд Уэнсдей – Кардифф – 1:0 (0:0)

    Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2 (0:1)

    Бертон Альбион – Ипсвич Таун – 1:2 (0:0)

    Ньюкасл Юнайтед – Лидс – 1:1 (0:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 00:01
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