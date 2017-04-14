Примера. «Атлетик» крупно выиграл у «Лас-Пальмаса»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» в родных стенах со счетом 5:1 разгромил «Лас-Пальмас». По два гола в составе победителей забили Икер Муньяин и Ариц Адурис.
Этот результат позволил баскскому клубу набрать 53 очка и подняться на шестое место в турнирной таблице, тогда как «Лас-Пальмас» с 38 баллами занимает 13-ю позицию.
Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур
Атлетик – Лас-Пальмас – 5:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Сан Хосе, 7; 2:0 – Муньяин, 9; 2:1 – Бигас, 12; 3:1 – Адурис, 18; 4:1 – Муньяин, 58; 5:1 – Адурис, 59.
Источник: Бомбардир.ру