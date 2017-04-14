Бартра — о взрывах в Дортмунде: «Эти 15 минут были самыми трудными в моей жизни»

Защитник «Боруссии» Марк Бартра поделился переживаниями во время взрывов около клубного автобуса перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». В результате инцидента 26-летний испанец был госпитализирован с повреждением руки.

«Семья — мое все. Они — моя причина бороться с худшими в моей жизни обстоятельствами, которых я никогда я никому не пожелаю. Боль, паника и непонимание происходящего и того, сколько это еще продлиться... эти 15 минут были самыми долгими и трудными в моей жизни.

Тысячи людей — СМИ, разного рода организации, клуб и коллеги — дали мне силу двигаться дальше. Мне нужно было выговориться, чтобы вскоре быть готовым на 100 процентов», — написал воспитанник «Барселоны» в Instagram.

Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на следующий день и завершился победой французского клуба со счетом 3:2. Главный тренер дортмундцев Томас Тухель раскритиковал решение УЕФА о переносе встречи.