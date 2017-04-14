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    Бартра — о взрывах в Дортмунде: «Эти 15 минут были самыми трудными в моей жизни»

    Защитник «Боруссии» Марк Бартра поделился переживаниями во время взрывов около клубного автобуса перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». В результате инцидента 26-летний испанец был госпитализирован с повреждением руки.

    «Семья — мое все. Они — моя причина бороться с худшими в моей жизни обстоятельствами, которых я никогда я никому не пожелаю. Боль, паника и непонимание происходящего и того, сколько это еще продлиться... эти 15 минут были самыми долгими и трудными в моей жизни.

    Тысячи людей — СМИ, разного рода организации, клуб и коллеги — дали мне силу двигаться дальше. Мне нужно было выговориться, чтобы вскоре быть готовым на 100 процентов», — написал воспитанник «Барселоны» в Instagram.

    Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на следующий день и завершился победой французского клуба со счетом 3:2. Главный тренер дортмундцев Томас Тухель раскритиковал решение УЕФА о переносе встречи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.04.2017 17:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 14 апреля 2017, 19:35

      что происходит с человеком слева?

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > ololoshka 16 апреля 2017, 09:12

      там ребёнка держат на руках

      0
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