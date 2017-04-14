Защитник «Шальке» Колашинац перейдет в «Арсенал»

Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале». 23-летний игрок сборной Боснии перейдет в лондонский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с командой из Гельзенкирхена подойдет к концу.

Сообщается, что футболист уже заключил с «канонирами» предварительное соглашение и даже выбрал игровой номер.

На Колашинаца также претендовали «Челси», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Ювентус» и «Милан».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги защитник провел 21 матч, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.