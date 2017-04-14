Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Шальке» Колашинац перейдет в «Арсенал»

    Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале». 23-летний игрок сборной Боснии перейдет в лондонский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с командой из Гельзенкирхена подойдет к концу.

    Сообщается, что футболист уже заключил с «канонирами» предварительное соглашение и даже выбрал игровой номер.

    На Колашинаца также претендовали «Челси», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Ювентус» и «Милан».

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги защитник провел 21 матч, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2017 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 14 апреля 2017, 20:33

      Загубит карьеру, если Венгер останется

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      ololoshka 14 апреля 2017, 20:33

      еще один гол забьет в бунделиге и просто как будто создан для арсенала)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 14 апреля 2017, 17:11

      средний игрок, на подмену Монреаля подойдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 14 апреля 2017, 16:54

      Ой олень

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11