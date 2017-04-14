Кверквелия: «Спасибо Хави, что ты в меня не верил!»

Защитник «Локомотива» и сборной Грузии Соломон Кверквелия иронично поблагодарил главного тренера «Рубина» Хави Грасию за недоверие, которое позволило футболисту оказаться в стане столичного клуба в зимнее трансферное окно.

«Спасибо Хави, что ты в меня не верил! Я благодарен тебе, что я сейчас в «Локомотиве». Надеюсь, что ты не захочешь меня вернуть обратно, за помощью», – написал Кверквелия в Instagram.

Напомним, что он выступает за московский клуб на правах аренды. В первой половине сезона грузинский футболист провел в составе «Рубина» лишь один матч.