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    Кверквелия: «Спасибо Хави, что ты в меня не верил!»

    Защитник «Локомотива» и сборной Грузии Соломон Кверквелия иронично поблагодарил главного тренера «Рубина» Хави Грасию за недоверие, которое позволило футболисту оказаться в стане столичного клуба в зимнее трансферное окно.

    «Спасибо Хави, что ты в меня не верил! Я благодарен тебе, что я сейчас в «Локомотиве». Надеюсь, что ты не захочешь меня вернуть обратно, за помощью», – написал Кверквелия в Instagram.

    Напомним, что он выступает за московский клуб на правах аренды. В первой половине сезона грузинский футболист провел в составе «Рубина» лишь один матч.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.04.2017 10:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 апреля 2017, 18:31

      Хорошо под...нул

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 14 апреля 2017, 16:02

      оставайся у нас, в Локо)) всем же хорошо

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 14 апреля 2017, 14:59

      либо он что-то знает, либо он дурачок)

      0
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      Рейтинг: +20

      MGG 14 апреля 2017, 14:15

      Инфа неочем

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 14 апреля 2017, 12:10

      и правда. а смысл тосковать, если ушел в аренду?
      играешь - молодец. главное, чтобы прогресс в игре был.
      наверняка его ждут обратно, а журналисты намеренно подставляют Грасию.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > tilvan 14 апреля 2017, 14:51

      и что, что ждут? в соглашении аренды есть опция выкупа и они ни чего нес могут сделать...

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan > RedGreenHooligan 14 апреля 2017, 17:09

      ключевой момент трансфера - согласие самого игрока.
      если его ждут назад и готовы доверять на поле, то он вернется назад

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > tilvan 14 апреля 2017, 17:12

      пфф сам игрок уже говорил, что хочет остаться в Локо у Семина...

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      Рейтинг: +1521

      zarsm 14 апреля 2017, 11:50

      Рубин это главный провал сезона)

      0
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 14 апреля 2017, 10:39

      По заголовку подумал, что это он Хави Эрнандосу адресует.

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