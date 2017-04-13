Папастатопулос: «Взрыв? Это был самый тяжелый день в моей жизни»

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос негативно высказался относительно решения УЕФА о переносе матча его команды с «Монако» на следующий день после инцидента со взрывом бомбы у автобуса немецкого клуба. Он подчеркнул, что в команде никто не смог психологически настроиться на игру.

«Это был самый тяжелый день в моей жизни. Надеюсь, никому не придется испытать такое на себе. После случившегося никто из нас не мог и думать об игре. Люди из УЕФА должны понять, что мы не животные. Мы – люди, у которых есть семьи, дети и дома. Я рад, что никто не пострадал и все остались живы.

Что касается матча, то и сегодня всем было очень тяжело думать о нем, даже выходя на поле. Надеюсь, что это больше ни с кем не повторится, что это в последний раз», – сказал Папастатопулос.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля.