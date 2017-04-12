Лига чемпионов. Рекордный гол Роналду обеспечил «Реалу» победу в Мюнхене

Первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» завершилась победой мадридского клуба. В ответ на гол Артуро Видаля дублем отметился Криштиану Роналду.

Ответная игра состоится 18-го апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала, первый матч

Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Видаль, 25; 1:1 – Роналду, 47; 1:2 – Роналду, 77.

Незабитые пенальти: Видаль, 45+1 — нет.

Предупреждения: Алонсо, 47; Мартинес, 58, 62; Видаль, 90 — Кроос, 44; Карвахаль, 45.

Удаления: Мартинес, 62 — нет.

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