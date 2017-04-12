Лига чемпионов. Рекордный гол Роналду обеспечил «Реалу» победу в Мюнхене

Спасибо Матч ТВ за последние 10 минут футбола, правда без голов, но пару моментов увидел. Даже не знаю, какому придурку благодарность отписать, за испорченный какеем футбольный вечер. УРОДЫ.
Первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» завершилась победой мадридского клуба. В ответ на гол Артуро Видаля дублем отметился Криштиану Роналду.
Ответная игра состоится 18-го апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала, первый матч
Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 – Видаль, 25; 1:1 – Роналду, 47; 1:2 – Роналду, 77.
Незабитые пенальти: Видаль, 45+1 — нет.
Предупреждения: Алонсо, 47; Мартинес, 58, 62; Видаль, 90 — Кроос, 44; Карвахаль, 45.
Удаления: Мартинес, 62 — нет.