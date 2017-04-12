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  • Лига чемпионов. Рекордный гол Роналду обеспечил «Реалу» победу в Мюнхене

Лига чемпионов. Рекордный гол Роналду обеспечил «Реалу» победу в Мюнхене

12 апреля 2017, 23:43
13

Первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» завершилась победой мадридского клуба. В ответ на гол Артуро Видаля дублем отметился Криштиану Роналду.

Ответная игра состоится 18-го апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала, первый матч

Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Видаль, 25; 1:1 – Роналду, 47; 1:2 – Роналду, 77.

Незабитые пенальти: Видаль, 45+1 — нет.

Предупреждения: Алонсо, 47; Мартинес, 58, 62; Видаль, 90 — Кроос, 44; Карвахаль, 45.

Удаления: Мартинес, 62 — нет.

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Реал
Комментарии (13)
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Hangeldi
1492029969
Real chempion
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Абу Зейд Небесный
1492030308
Роналду, вот он где..
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pzdc.
1492030788
Когда Барса не справляется в ЛЧ тогда Реал охотится.... Молодцы.. В гостях..
Ответить
Густав Веллер
1492030904
Король
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nelez
1492031281
РЕАЛ ЧЕМПИОН
Ответить
falanor
1492031459
после первых 30 минут просит Бога чтоб игра так и закончилась со счетом 1-0. но потом когда удаление произошло - омг можно и НУЖНО было забивать еще хотя бы 1!! после 75 минуты одни откровенно не могли перейти середину футбольного поля а другое не хотели. если Баварию можно было понять то почему Реал не включил макс скорость мне не понятно. оч сомнительное решение. вы считаете что разница в 1 мяч и игра дома - изи выхода в полуфинал? я сильно сомневаюсь. + выйдет Левандовски. в общем как бы Реал не поплатился за то что решил не рисковать сегодня
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Almazovich
1492031580
Команды показали хорошую игру!
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KostjaSh
1492031804
позавчера глор барселонский обращался в комментах к фанатам реала: "не волнуйтесь, мы отомстим баварии в полуфинале". Ползуясь случаем, хочу передать ему привет, Hala Madrid!
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abhvfdtcn
1492033977
предлагаю вообще забыть как багселона "выиграла" у пердунов, потому что на этих двух ебливых актеришках негр и индеец-пес судья-пидар поставил два левых пенальда
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neveldomha
1492066257
Спасибо Матч ТВ за последние 10 минут футбола, правда без голов, но пару моментов увидел. Даже не знаю, какому придурку благодарность отписать, за испорченный какеем футбольный вечер. УРОДЫ.
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