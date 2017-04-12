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    Лига чемпионов. Рекордный гол Роналду обеспечил «Реалу» победу в Мюнхене

    Первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» завершилась победой мадридского клуба. В ответ на гол Артуро Видаля дублем отметился Криштиану Роналду.

    Ответная игра состоится 18-го апреля.

    Лига чемпионов. 1/4 финала, первый матч

    Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Видаль, 25; 1:1 – Роналду, 47; 1:2 – Роналду, 77.

    Незабитые пенальти: Видаль, 45+1 — нет.

    Предупреждения: Алонсо, 47; Мартинес, 58, 62; Видаль, 90 — Кроос, 44; Карвахаль, 45.

    Удаления: Мартинес, 62 — нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 23:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 13 апреля 2017, 09:50

      Спасибо Матч ТВ за последние 10 минут футбола, правда без голов, но пару моментов увидел. Даже не знаю, какому придурку благодарность отписать, за испорченный какеем футбольный вечер. УРОДЫ.

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 13 апреля 2017, 00:52

      предлагаю вообще забыть как багселона "выиграла" у пердунов, потому что на этих двух ебливых актеришках негр и индеец-пес судья-пидар поставил два левых пенальда

      0
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      Рейтинг: +10

      KostjaSh 13 апреля 2017, 00:16

      позавчера глор барселонский обращался в комментах к фанатам реала: "не волнуйтесь, мы отомстим баварии в полуфинале". Ползуясь случаем, хочу передать ему привет, Hala Madrid!

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 апреля 2017, 00:13

      Команды показали хорошую игру!

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor 13 апреля 2017, 00:10

      после первых 30 минут просит Бога чтоб игра так и закончилась со счетом 1-0. но потом когда удаление произошло - омг можно и НУЖНО было забивать еще хотя бы 1!! после 75 минуты одни откровенно не могли перейти середину футбольного поля а другое не хотели. если Баварию можно было понять то почему Реал не включил макс скорость мне не понятно. оч сомнительное решение. вы считаете что разница в 1 мяч и игра дома - изи выхода в полуфинал? я сильно сомневаюсь. + выйдет Левандовски. в общем как бы Реал не поплатился за то что решил не рисковать сегодня

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > falanor 13 апреля 2017, 01:03

      я тоже не могу понять почему не пошли забивать 3 гол и закрывать выход в полуфинал???? Но думаю в испании мы им жопу опять растянем!!

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Павел Буре 13 апреля 2017, 07:16

      Вы уже растянули в Мюнхене, если бы не Ноер, которому нужно поставить памятник, который вытащил пять или шесть метрвых мячей. Если бы не он, вытаскивать из сетки вам пять мячей.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 13 апреля 2017, 00:08

      РЕАЛ ЧЕМПИОН

      0
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      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 13 апреля 2017, 00:01

      Король

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 12 апреля 2017, 23:59

      Когда Барса не справляется в ЛЧ тогда Реал охотится.... Молодцы.. В гостях..

      1
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 12 апреля 2017, 23:51

      Роналду, вот он где..

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 12 апреля 2017, 23:46

      Real chempion

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