ФНЛ. «Тюмень» на четвертой добавленной минуте вырвала победу над «Мордовией»

В матче 31-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» в гостях в самой концовке игры потерпела поражение от «Тюмени» – 1:2. Автором победного гола в составе хозяев на четвертой компенсированной минуте стал Камалутдин Ахмедов.

Таким образом, саранский клуб продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы. В активе «Тюмени» – 44 балла и восьмая позиция.

Первенство ФНЛ. 31-й тур

Тюмень – Мордовия (Саранск) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Деобальд, 11; 1:1 – Рябокобыленко, 40; 2:1 – Ахмедов, 90+4.

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