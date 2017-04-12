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    ФНЛ. «Тюмень» на четвертой добавленной минуте вырвала победу над «Мордовией»

    В матче 31-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» в гостях в самой концовке игры потерпела поражение от «Тюмени» – 1:2. Автором победного гола в составе хозяев на четвертой компенсированной минуте стал Камалутдин Ахмедов.

    Таким образом, саранский клуб продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы. В активе «Тюмени» – 44 балла и восьмая позиция.

    Первенство ФНЛ. 31-й тур

    Тюмень – Мордовия (Саранск) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Деобальд, 11; 1:1 – Рябокобыленко, 40; 2:1 – Ахмедов, 90+4.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 17:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 15 апреля 2017, 10:14

      жду Тюмень в РФПЛ) уже долгое время)) быстрее бы)) а там битва за Европу)) и уже будет очень интересно))

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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 13 апреля 2017, 09:47

      Вперед Тюмень.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 апреля 2017, 20:56

      Молодцы! Еще чуть чуть и в стыковые матчи... А там премьер-лига )

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