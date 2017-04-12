ФНЛ. «Тюмень» на четвертой добавленной минуте вырвала победу над «Мордовией»

жду Тюмень в РФПЛ) уже долгое время)) быстрее бы)) а там битва за Европу)) и уже будет очень интересно))
В матче 31-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» в гостях в самой концовке игры потерпела поражение от «Тюмени» – 1:2. Автором победного гола в составе хозяев на четвертой компенсированной минуте стал Камалутдин Ахмедов.
Таким образом, саранский клуб продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы. В активе «Тюмени» – 44 балла и восьмая позиция.
Первенство ФНЛ. 31-й тур
Тюмень – Мордовия (Саранск) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Деобальд, 11; 1:1 – Рябокобыленко, 40; 2:1 – Ахмедов, 90+4.