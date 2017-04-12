Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарханов против переноса финала Кубка России

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что выступает против переноса финала Кубка России с «Локомотивом». По его словам, уральский клуб не готов компенсировать потери болельщиков, которые уже купили билеты на матч, оплатили проживание.

    «Мы уже заявили, что против переноса. Многие из наших болельщиков едут в Сочи. Они уже купили билеты на самолет, забронировали гостиницу, некоторые купили билеты на «Формулу-1». Губернатор везет полный борт детей, и к этому уже все готово.

    Дату матча определили больше месяца назад, и ее не должны переносить по желанию «Локомотива». Мы строили подготовку по тому же графику, нам тоже предстоят две игры. Все должно быть последовательно, а у нас шараханья, поэтому футбол – на таком уровне.

    Сейчас прочитал, что «Локомотив» хочет компенсировать болельщикам дорогу, а мы чем компенсируем? У нас нет таких средств. Мутко был прав, что его надо было играть в конце сезона, но если решили, то надо играть 2 мая», – сказал Тарханов.

    Напомним, что «Урал» должен был встретится с «Локомотивом» в Сочи 2 мая. Руководство РФПЛ рассматривает вариант переноса матча на 4 мая или 8 мая по просьбе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11