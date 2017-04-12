Тарханов против переноса финала Кубка России

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что выступает против переноса финала Кубка России с «Локомотивом». По его словам, уральский клуб не готов компенсировать потери болельщиков, которые уже купили билеты на матч, оплатили проживание.

«Мы уже заявили, что против переноса. Многие из наших болельщиков едут в Сочи. Они уже купили билеты на самолет, забронировали гостиницу, некоторые купили билеты на «Формулу-1». Губернатор везет полный борт детей, и к этому уже все готово.

Дату матча определили больше месяца назад, и ее не должны переносить по желанию «Локомотива». Мы строили подготовку по тому же графику, нам тоже предстоят две игры. Все должно быть последовательно, а у нас шараханья, поэтому футбол – на таком уровне.

Сейчас прочитал, что «Локомотив» хочет компенсировать болельщикам дорогу, а мы чем компенсируем? У нас нет таких средств. Мутко был прав, что его надо было играть в конце сезона, но если решили, то надо играть 2 мая», – сказал Тарханов.

Напомним, что «Урал» должен был встретится с «Локомотивом» в Сочи 2 мая. Руководство РФПЛ рассматривает вариант переноса матча на 4 мая или 8 мая по просьбе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.