Шмейхель доволен своей карьерой

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель не считает, что достиг пика своей карьеры. Он доволен ее ходом, но не собирается останавливаться на достигнутом.

«Для меня как для вратаря на первом месте стабильность. В настоящий момент я доволен своей карьерой и собираюсь продолжать делать то, что делал последние несколько лет.

Ты всегда мечтаешь быть капитаном, но в моем случае это следствие неудачного стечения обстоятельств. Я куда больше хотел бы, чтобы Уэс Морган был здоров и готов к игре. Он остается в нашей команде вожаком. Уэс – прирожденный лидер.

Думаю, это здорово, что он ездит с командой на каждый матч вне зависимости от того, может ли сыграть сам. Столь велико его влияние на коллектив», – сказал Шмейхель.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.