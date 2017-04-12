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    Шмейхель доволен своей карьерой

    Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель не считает, что достиг пика своей карьеры. Он доволен ее ходом, но не собирается останавливаться на достигнутом.

    «Для меня как для вратаря на первом месте стабильность. В настоящий момент я доволен своей карьерой и собираюсь продолжать делать то, что делал последние несколько лет.

    Ты всегда мечтаешь быть капитаном, но в моем случае это следствие неудачного стечения обстоятельств. Я куда больше хотел бы, чтобы Уэс Морган был здоров и готов к игре. Он остается в нашей команде вожаком. Уэс – прирожденный лидер.

    Думаю, это здорово, что он ездит с командой на каждый матч вне зависимости от того, может ли сыграть сам. Столь велико его влияние на коллектив», – сказал Шмейхель.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2017 07:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -45

      stream15 12 апреля 2017, 18:29

      Приятно слышать.

      0
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 12 апреля 2017, 16:56

      Хочу повторение финала Шмейхель против Баварии!!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 апреля 2017, 09:12

      Продолжай феерить, Каспер! Ты - лучший! Папа расцвёл как раз после 30 лет, и у тебя тоже всё впереди!

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