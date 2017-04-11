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    Анчелотти: «Зидан харизматичен, игроки уважают его, и это очень важно»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» поделился мнением о наставнике сливочных Зинедине Зидане. Напомним, француз в свое время был помощником нынешнего рулевого мюнхенцев в мадридском клубе.

    «Всегда говорил, что у него есть все, чтобы стать хорошим тренером. Зидан уже великолепный тренер, хотя начинал он с низов. Он был моим ассистентом, затем тренировал «Кастилью». Когда становишься тренером, твой игровой опыт полезен лишь отчасти. Нужно учиться, быть в курсе последних событий, получать свой опыт, и Зидан делал это. Он харизматичен. Игроки уважают его, и это очень важно», – сказал Анчелотти.

    Поединок «Бавария» – «Реал» состоится в среду, 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2017 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 апреля 2017, 18:39

      Может и в грудак УЕ.....ТЬ ! ! ! ХА ХА ХА ХА ХА

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