Анчелотти: «Зидан харизматичен, игроки уважают его, и это очень важно»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» поделился мнением о наставнике сливочных Зинедине Зидане. Напомним, француз в свое время был помощником нынешнего рулевого мюнхенцев в мадридском клубе.

«Всегда говорил, что у него есть все, чтобы стать хорошим тренером. Зидан уже великолепный тренер, хотя начинал он с низов. Он был моим ассистентом, затем тренировал «Кастилью». Когда становишься тренером, твой игровой опыт полезен лишь отчасти. Нужно учиться, быть в курсе последних событий, получать свой опыт, и Зидан делал это. Он харизматичен. Игроки уважают его, и это очень важно», – сказал Анчелотти.

Поединок «Бавария» – «Реал» состоится в среду, 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.