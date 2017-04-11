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    Дзагоев с нетерпением ждет своего возвращения на поле

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму в контрольном матче за сборную России против Бельгии (3:3), подчеркнул, что хочет побыстрее вернуться в строй.

    Напомним, из-за повреждения 26-летний игрок уже пропустил две встречи армейцев в РФПЛ – домашнюю с «Крыльями Советов» (2:1) и гостевую с «Краснодаром» (1:1). Пока неизвестно, как скоро хавбек сможет выйти на поле.

    В 23-м туре красно-синим в родных стенах предстоит встретиться с «Ростовом». Поединок состоится в Москве в субботу, 15 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бобсоккер

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    11.04.2017 17:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 апреля 2017, 14:45

      Алану здоровья! Ждем!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 апреля 2017, 23:58

      нахрена в сборную полез когда краснодар надо было делать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 11 апреля 2017, 21:10

      Это не шутка, что начало в 21-45?

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 апреля 2017, 20:36

      мы тоже ждем)

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 11 апреля 2017, 20:04

      Ждём Тебя!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 апреля 2017, 19:56

      Давай, скорее выздоравливай!!!

      3
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