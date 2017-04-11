Дзагоев с нетерпением ждет своего возвращения на поле

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму в контрольном матче за сборную России против Бельгии (3:3), подчеркнул, что хочет побыстрее вернуться в строй.

Напомним, из-за повреждения 26-летний игрок уже пропустил две встречи армейцев в РФПЛ – домашнюю с «Крыльями Советов» (2:1) и гостевую с «Краснодаром» (1:1). Пока неизвестно, как скоро хавбек сможет выйти на поле.

В 23-м туре красно-синим в родных стенах предстоит встретиться с «Ростовом». Поединок состоится в Москве в субботу, 15 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.