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Дзагоев с нетерпением ждет своего возвращения на поле

11 апреля 2017, 17:55
6

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму в контрольном матче за сборную России против Бельгии (3:3), подчеркнул, что хочет побыстрее вернуться в строй.

Напомним, из-за повреждения 26-летний игрок уже пропустил две встречи армейцев в РФПЛ – домашнюю с «Крыльями Советов» (2:1) и гостевую с «Краснодаром» (1:1). Пока неизвестно, как скоро хавбек сможет выйти на поле.

В 23-м туре красно-синим в родных стенах предстоит встретиться с «Ростовом». Поединок состоится в Москве в субботу, 15 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (6)
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Obi Wan
1491929796
Давай, скорее выздоравливай!!!
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SunRomeS
1491930288
Ждём Тебя!!!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1491932188
мы тоже ждем)
Ответить
kanav67
1491934244
Это не шутка, что начало в 21-45?
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himik2-62
1491944280
нахрена в сборную полез когда краснодар надо было делать
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chempion_cska
1491997557
Алану здоровья! Ждем!!!
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