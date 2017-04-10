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  • Ильин: «Рад, что сделал еще один большой шаг на пути к сборной»

Ильин: «Рад, что сделал еще один большой шаг на пути к сборной»

10 апреля 2017, 23:16
8

Нападающий «Урала» Владимир Ильин, ставший автором одного из голов в ворота «Оренбурга» в матче 22-го тура РФПЛ (2:0), выразил мнение, что приблизился к получению приглашения в сборную России.

«Естественно, самые положительные эмоции, большая радость. Одержали очень важную победу. Очень рад, что забил и этот гол оказался победным. Рад, что сделал еще один большой шаг на пути к сборной. Вообще, когда бьешь головой, нужно стремиться бить вниз. Я бил в створ, и так получилось, что мяч отскочил от газона и попал в верхний угол», – сказал Ильин.

В нынешнем сезоне Ильин провел за «Урал» в РФПЛ пять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Еще два гола 24-летний россиянин забил в рамках Кубка России.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Россия Ильин Владимир
Комментарии (8)
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fantom23
1491856159
1.5 гола забьют за сезон и уже в сборную себя записывают......Что за люди?!
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zico2205
1491858121
Парень что-то себя может уже и в Барселоне видит???? Пруха- есть пруха. но мастерства еще не видно....Вот когда Ростову пару забьешь- вот тогда и дорога в сборную....
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Амба Нагорск
1491887784
Лишь бы не получился второй Сапогов.
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aurora5858
1491890630
Один недостаток -скромный
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Khaber
1491915884
Ну а почему бы и нет. Скорость есть, дриблинг тоже присутствует. Одна беда - все мячи головой забил. Вот когда начнет еще и ногами забивать, тогда может и попадет на карандаш к Саламычу)
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