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    Ильин: «Рад, что сделал еще один большой шаг на пути к сборной»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин, ставший автором одного из голов в ворота «Оренбурга» в матче 22-го тура РФПЛ (2:0), выразил мнение, что приблизился к получению приглашения в сборную России.

    «Естественно, самые положительные эмоции, большая радость. Одержали очень важную победу. Очень рад, что забил и этот гол оказался победным. Рад, что сделал еще один большой шаг на пути к сборной. Вообще, когда бьешь головой, нужно стремиться бить вниз. Я бил в створ, и так получилось, что мяч отскочил от газона и попал в верхний угол», – сказал Ильин.

    В нынешнем сезоне Ильин провел за «Урал» в РФПЛ пять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Еще два гола 24-летний россиянин забил в рамках Кубка России.

    Источник: ФК «Урал»

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    10.04.2017 23:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +42

      Khaber 11 апреля 2017, 16:04

      Ну а почему бы и нет. Скорость есть, дриблинг тоже присутствует. Одна беда - все мячи головой забил. Вот когда начнет еще и ногами забивать, тогда может и попадет на карандаш к Саламычу)

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 11 апреля 2017, 09:03

      Один недостаток -скромный

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 11 апреля 2017, 08:16

      Лишь бы не получился второй Сапогов.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 апреля 2017, 00:02

      Парень что-то себя может уже и в Барселоне видит???? Пруха- есть пруха. но мастерства еще не видно....Вот когда Ростову пару забьешь- вот тогда и дорога в сборную....

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 10 апреля 2017, 23:29

      1.5 гола забьют за сезон и уже в сборную себя записывают......Что за люди?!

      2
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > fantom23 10 апреля 2017, 23:58

      Согласен, но ильин реально красавец в каждом матче банка

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > fantom23 11 апреля 2017, 14:09

      Он ведь не записал себя в сборную, а сделал лишь один шаг на пути к ней (с его слов)

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