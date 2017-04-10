Ильин: «Рад, что сделал еще один большой шаг на пути к сборной»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин, ставший автором одного из голов в ворота «Оренбурга» в матче 22-го тура РФПЛ (2:0), выразил мнение, что приблизился к получению приглашения в сборную России.

«Естественно, самые положительные эмоции, большая радость. Одержали очень важную победу. Очень рад, что забил и этот гол оказался победным. Рад, что сделал еще один большой шаг на пути к сборной. Вообще, когда бьешь головой, нужно стремиться бить вниз. Я бил в створ, и так получилось, что мяч отскочил от газона и попал в верхний угол», – сказал Ильин.

В нынешнем сезоне Ильин провел за «Урал» в РФПЛ пять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Еще два гола 24-летний россиянин забил в рамках Кубка России.