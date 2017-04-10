Карасев не будет работать на Кубке конфедераций-2017 главным арбитром

Известный российский судья Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций-2017 в качестве главного арбитра. При этом он может получить назначение как один из помощников. Связано это обстоятельство с тем, что Карасев будет работать на матчах другого крупного турнира – чемпионата мира для игроков до 20 лет.

«Главные арбитры Кубка конфедераций станут известны в ближайшее время, но в качестве главного судьи Карасев турнир судить не будет, это точно. Это решение ФИФА, в этом году они дают возможность всем 53 арбитрам, входящим в список кандидатов на судейство чемпионата мира, отработать в качестве главных судей по одному турниру, а у них их четыре – чемпионаты мира для игроков до 17 и до 20 лет, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.

Карасев еще может получить назначение на Кубок конфедераций в качестве резервного арбитра или так называемого видеоассистента судьи. Может быть и комбинация – какие-то матчи в одном качестве, какие-то – в другом», – рассказал полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

Напомним, что Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.