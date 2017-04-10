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    Швайнштайгер пожелал побед «Баварии» во всех турнирах

    Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер признался, что продолжает следить за своим бывшим клубом – «Баварией». Он пожелал победы мюнхенцам в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, чемпионате Германии и Кубке страны.

    «Я пристально слежу за выступлениями «Баварии», постоянно поддерживаю связь с футболистами команды и сотрудниками клуба. Надеюсь, «Бавария» сможет выиграть все турниры в этом сезоне, в том числе и Лигу чемпионов», – приводит слова Швайнштайгера Sport1.de.

    Напомним, что «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 68 очками, опережая «РБ Лейпциг» на 10 очков. В Кубке Германии ей предстоит встретиться в полуфинале с дортмундской «Боруссией» 26 апреля. В четвертьфинале Лиги чемпионов немцы сыграют с «Реалом» 12 апреля, ответная игра в Мадриде пройдет 18 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 08:16
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