Бузникин: «Краснодар» не смотрит на то, помогает он «Спартаку» или нет

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1), а также поделился мнением о возможном чемпионстве «Спартака».

«Если не случится чего-то экстраординарного, то «Спартак» дойдет до золотых медалей в этом сезоне. С другой стороны хочется сказать, что мы не смотрим на то, помогаем ли мы «Спартаку» или нет. Мы в матче против ЦСКА играли на победу и хотели получить три очка, так как у нас есть свои задачи. Буду ли я праздновать победу «Спартака» в чемпионате? «Спартак» очень долго не становился чемпионом, поэтому для всех спартаковцев это будет большой праздник», – сказал экс-футболист красно-белых.

«Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея отрыв от ЦСКА и «Зенита» на восемь очков. «Краснодар» располагается на четвертой позиции.