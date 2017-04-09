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    Бузникин: «Краснодар» не смотрит на то, помогает он «Спартаку» или нет

    Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1), а также поделился мнением о возможном чемпионстве «Спартака».

    «Если не случится чего-то экстраординарного, то «Спартак» дойдет до золотых медалей в этом сезоне. С другой стороны хочется сказать, что мы не смотрим на то, помогаем ли мы «Спартаку» или нет. Мы в матче против ЦСКА играли на победу и хотели получить три очка, так как у нас есть свои задачи. Буду ли я праздновать победу «Спартака» в чемпионате? «Спартак» очень долго не становился чемпионом, поэтому для всех спартаковцев это будет большой праздник», – сказал экс-футболист красно-белых.

    «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея отрыв от ЦСКА и «Зенита» на восемь очков. «Краснодар» располагается на четвертой позиции.

    Источник: Спорт FM

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    09.04.2017 21:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 08:04

      Помогали, не помогали, но результат порадовал.
      Хотя проводить 2 разных тайма не стОит.В первом могли плюх нахватать, но во втором, Краснодар был значительно убедительней.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 22:29

      Думает-нет-это не важно,главное что конкуренты теряют очки,и это факт.

      1
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 9 апреля 2017, 22:01

      я вообще не понимаю краснодар и ростов, с лидерами нормально играют а всякому говну очки отдают без боя

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      Рейтинг: +120

      ШАНс > евгений сергеевичч 9 апреля 2017, 22:25

      видимо сказывается недооценка соперника, раньше и Спартак этим грешил,но в этом сезоне вроде пока всё нормально

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