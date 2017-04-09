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Шалимов считает результат матча против ЦСКА закономерным

9 апреля 2017, 19:37
7

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился эмоциями после матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1). По мнению специалиста, итог игры закономерный.

«В первом тайме не справлялись в обороне, теряли игроков ЦСКА. После перерыва выровняли игру, создавали моменты. Если говорить об игре в целом, то матч был равным, а результат закономерен. Причина ошибок? Было тяжело играть, потому что крайние дальние защитники армейцев подключались к атакам, шли вперед. Мы не справлялись с этим. Эмоциональная речь в перерыве? У «Краснодара» такого не бывает. Просто подсказали, что нужно поправить.

Гол всегда дает позитивные эмоции и кураж хорошим командам. Плохие могут сесть в оборону и получить в свои ворота. «Краснодар» – хорошая команда. Может быть можно было избежать пропущенного мяча, но… С игры мы не забили, но мы создавали голевые моменты. Нереализация в большей степени касается предыдущих матчей. Но у нас есть проблемы перед штрафной площадью», – сказал Шалимов в интервью телеканалу «Наш футбол».

«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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neofizer
1491756050
спассибо штангам за это...
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Krasnodar 123
1491756516
ТЫ ДРУЖИЩЕ ТРЕНЕР -ПУСТЫШКА! КОМАНДА БЕЗОБРАЗНО ИГРАЕТ ВО ВСЕХ ЛИНИЯХ! ГНАТЬ ТЕБЯ ПОРА! ДОВОЛЕН ТЫ НИЧЬЕЙ ! ДА ТЫ ДОВОЛЕН ВСЕМ ЧТО-БЫ ПРОДЕРЖАТЬСЯ НА СВОЕМ ПОСТУ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ! КРАСНОДАР НАХВАТАЛ НИЧЬИХ, КАК СОБАКА БЛОХ, А ТЕБЕ ВСЕ ХОРОШО!
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Юрэс
1491760364
Пиз. ...Ц какой трусливый тренеришка Всю команду испортил! Галицкий - чё происходит? ?????
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MURAD F. A.
1491762108
если он тренер на будущее краснадара то галицкому надо отказаться от своих слов на счет тактики (игры) команды, а так давно надо было прощаться с ним ( я разочарован игрой КРАСНОДАРА)
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kiril1986
1491793822
Повезло Краснодару счет не по игре) ЦСКА выглядел намного интереснее)не думал что Краснодар так сыграет
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