Шалимов считает результат матча против ЦСКА закономерным

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился эмоциями после матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1). По мнению специалиста, итог игры закономерный.

«В первом тайме не справлялись в обороне, теряли игроков ЦСКА. После перерыва выровняли игру, создавали моменты. Если говорить об игре в целом, то матч был равным, а результат закономерен. Причина ошибок? Было тяжело играть, потому что крайние дальние защитники армейцев подключались к атакам, шли вперед. Мы не справлялись с этим. Эмоциональная речь в перерыве? У «Краснодара» такого не бывает. Просто подсказали, что нужно поправить.

Гол всегда дает позитивные эмоции и кураж хорошим командам. Плохие могут сесть в оборону и получить в свои ворота. «Краснодар» – хорошая команда. Может быть можно было избежать пропущенного мяча, но… С игры мы не забили, но мы создавали голевые моменты. Нереализация в большей степени касается предыдущих матчей. Но у нас есть проблемы перед штрафной площадью», – сказал Шалимов в интервью телеканалу «Наш футбол».

«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.