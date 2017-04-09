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    Шалимов считает результат матча против ЦСКА закономерным

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился эмоциями после матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1). По мнению специалиста, итог игры закономерный.

    «В первом тайме не справлялись в обороне, теряли игроков ЦСКА. После перерыва выровняли игру, создавали моменты. Если говорить об игре в целом, то матч был равным, а результат закономерен. Причина ошибок? Было тяжело играть, потому что крайние дальние защитники армейцев подключались к атакам, шли вперед. Мы не справлялись с этим. Эмоциональная речь в перерыве? У «Краснодара» такого не бывает. Просто подсказали, что нужно поправить.

    Гол всегда дает позитивные эмоции и кураж хорошим командам. Плохие могут сесть в оборону и получить в свои ворота. «Краснодар» – хорошая команда. Может быть можно было избежать пропущенного мяча, но… С игры мы не забили, но мы создавали голевые моменты. Нереализация в большей степени касается предыдущих матчей. Но у нас есть проблемы перед штрафной площадью», – сказал Шалимов в интервью телеканалу «Наш футбол».

    «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 19:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 10 апреля 2017, 06:10

      Повезло Краснодару счет не по игре) ЦСКА выглядел намного интереснее)не думал что Краснодар так сыграет

      -1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 9 апреля 2017, 21:21

      если он тренер на будущее краснадара то галицкому надо отказаться от своих слов на счет тактики (игры) команды, а так давно надо было прощаться с ним ( я разочарован игрой КРАСНОДАРА)

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 апреля 2017, 20:52

      Пиз. ...Ц какой трусливый тренеришка
      Всю команду испортил! Галицкий - чё происходит? ?????

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 апреля 2017, 19:48

      ТЫ ДРУЖИЩЕ ТРЕНЕР -ПУСТЫШКА! КОМАНДА БЕЗОБРАЗНО ИГРАЕТ ВО ВСЕХ ЛИНИЯХ! ГНАТЬ ТЕБЯ ПОРА! ДОВОЛЕН ТЫ НИЧЬЕЙ ! ДА ТЫ ДОВОЛЕН ВСЕМ ЧТО-БЫ ПРОДЕРЖАТЬСЯ НА СВОЕМ ПОСТУ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ! КРАСНОДАР НАХВАТАЛ НИЧЬИХ, КАК СОБАКА БЛОХ, А ТЕБЕ ВСЕ ХОРОШО!

      3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 9 апреля 2017, 19:40

      спассибо штангам за это...

      3
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      Рейтинг: +2229

      river31 > neofizer 9 апреля 2017, 21:45

      Да уж, рама сегодня сыграла за Краснодар.

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > river31 10 апреля 2017, 04:36

      рама, лучший друг вратаря!!

      1
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