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  • Серия А. «Милан» разгромил «Палермо», «Рома» уверенно обыграла «Болонью», «Интер» уступил «Кротоне»

Серия А. «Милан» разгромил «Палермо», «Рома» уверенно обыграла «Болонью», «Интер» уступил «Кротоне»

9 апреля 2017, 17:59
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В рамках 31-го тура Серии А «Милан» на своем поле забил четыре мяча в ворота «Палермо», «Рома» в гостях разгромила «Болонью», «Кротоне» в родных стенах смог победить «Интер» благодаря дублю Диего Фальчинелли. В других матчах «Удинезе» уверенно победил «Дженоа», а «Торино» одержало волевую победу в матче против «Кальяри».

«Рома» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, «Милан» – на шестом месте, «Интер» – седьмой.

Италия. Серия А. 31-й тур

Милан – Палермо – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Сусо, 6; 2:0 – Пашалич, 19; 3:0 – Бакка, 37; 4:0 – Деулофеу, 70.

Болонья – Рома – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Фасио, 26; 0:2 – Салах, 41; 0:3 – Джеко, 75.

Кротоне – Интер – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Фальчинелли, 19 (с пенальти); 2:0 – Фальчинелли, 22; 2:1 – Д'Амбросио, 65.

Кальяри – Торино – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Боррьелло, 19 (с пенальти); 1:1 –Льяич, 33; 1:2 – Белотти, 39; 1:3 – Аква, 53; 2:3 – Хан, 90+5.

Удаления: нет – Аква, 90.

Удинезе – Дженоа – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пауль, 20; 2:0 – Сапата, 31; 3:0 – Рубиньо, 49 (в свои ворота).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Палермо Болонья Рома Кротоне Интер Кальяри Торино Удинезе Дженоа Фальчинелли Диего
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Михас007
1491927645
Милан – Палермо – 4:0
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